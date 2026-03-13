邊荷律首本寫真宣布舉辦實體簽書會　出浴照曝光了

記者葉文正／台北報導

自 3 月 4 日「韓國甜心」邊荷律（Byun Ha-yul）在生日當天重磅宣布推出首本影像紀實書《荷止微甜》，並同步開放預購以來，短短一週內就在社群上掀起強烈旋風。預購期間，湧入大量粉絲爭相收藏，再次展現邊邊跨海而來的驚人魅力！為回饋給喜愛邊邊的粉絲們，今日更是加碼宣布即將帶來《荷止微甜》簽書會活動，一起分享這份屬於彼此的喜悅與紀念時刻。

▲邊荷律出浴寫真。（圖／尖端出版）

《荷止微甜》以邊荷律一天的生活為主題，結合清新的抓拍風格，將她私下最真實、最「呆萌」的模樣完美定格。書中除了有讓人心跳加速的性感泳裝與夢幻泡泡浴，更有與好姊妹峮峮（QunQun）驚喜連動的「隱藏彩蛋」，這種純真與性感並存的反差美，讓預購開跑後好評如潮。

▲邊荷律寫真。（圖／尖端出版）

面對粉絲的熱烈支持，邊荷律也感性回應，表示這份「生日禮物」因為有大家的預購支持而變得更有意義。為了感謝廣大讀者支持，今日（13日）更驚喜驚喜宣布《荷止微甜》首場實體簽書會正式進入籌備階段，預計將於6月27日在新店裕隆城「誠品生活新店」黑盒子盛大舉辦，希望能多多近距離與粉絲們互動表達感謝！即日起至 3月31日止，只要在時預購期間尖端網路書店購買【精裝典藏版】的讀者，都有機會參與！

▲邊荷律寫真。（圖／尖端出版）

關於本次實體簽書會的參加方式，採「書腰寄回抽籤制」，開放給支持【精裝典藏版】影像書的讀者參與。想要親臨現場的粉絲，在收到預購書籍後，請務必保留隨書附贈的精裝版專屬書腰，填妥資料並寄回指定地址以參加抽選。每一本精裝典藏版影像書均具備一次抽選資格，官方預計將從中抽出 500 名幸運兒，讓粉絲能帶著心愛的精裝書與邊邊近距離互動。

▲邊荷律與峮峮。（圖／尖端出版）

本次活動的郵戳截止日期為 2026 年 6 月 5 日，逾期將失去參加資格；而最終的幸運中獎名單和完整活動資訊將於 2026 年 6 月 12 日於《COOL 潮流生活網》FB 粉專正式公布。為了確保現場每位粉絲都能獲得最完整的互動品質，每位中獎者限簽一本精裝版影像書。由於名額有限，建議有意參加的讀者在領取預購商品後盡速寄回，以免錯失機會。