快訊／陳天仁宣布嫁日籍YTR！　甜曬結婚書約

記者王靖淳／綜合報導

女星陳天仁去年被週刊拍到與日籍YouTuber河村一樹（一樹）疑似陷入熱戀，消息曝光引發外界討論，當時她透過經紀人回應「目前開心相處中，希望大家給點空間。」今（13）日河村一樹透過社群發文，驚喜宣布與陳天仁已完成結婚登記，同時也在文中甜蜜附上結婚書約，照片曝光後，再度掀起熱議。

▲陳天仁、河村一樹宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／tts0og）

河村一樹今（13）日發文曬出與陳天仁在戶政事務所的合照，並在貼文中興奮地表示「我們今天去登記了！」字裡行間洋溢著滿滿幸福感。為了這重要的一天，河村一樹透露，彼此事前細數繁瑣的準備過程，先是拍了好看的證件照，還特地飛一趟日本拿戶籍謄本，甚至連最重要的單身證明也都送出申請。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳天仁、河村一樹公開結婚書約。（圖／翻攝自Instagram／ tts0og）

河村一樹坦言，原以為一切都準備好，甚至還俏皮地在文中炫耀「我們很棒吧！」滿心期待能順利完成終身大事，結果到了戶政事務所後，竟迎來令他們哭笑不得的狀況，「但是…誰知道單身證明還要驗證啊啊啊啊。」面對這烏龍插曲，河村一樹笑稱：「反正來都來了，先拍一下照片，戶政事務所下禮拜見吧。」最後，他在文末不忘正式向外界宣告「我們要結婚了」，同時也以中日雙語寫下「大家以後也請多多指教」及「よろしくお願い致します」，期盼獲得眾人祝福。