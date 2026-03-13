〈Like Jennie〉來了！孫淑媚中空露纖腰辣舞　這角度超像Jennie

記者吳睿慈／高雄報導

金曲歌后孫淑媚近期被網友說撞臉BLACKPINK成員Jennie，再加上近期主演的電影《陽光女子合唱團》票房大賣，知名度直線上升。她受邀來到高雄櫻花季，以「神秘嘉賓」身份驚喜現身，她這次特地為櫻花季趕工完成全新單曲〈Catch Me〉，此首歌為電影中人氣Rap段落〈姐改 Je Gai〉的延伸版本，最後更加碼〈Like Jennie〉，彩蛋歌單令全場萬人驚喜連連。

▲45歲孫淑媚中空露纖腰辣跳 〈Like Jennie〉。（圖／讀者提供）



孫淑媚第一次站上高雄櫻花季舞台，穿著中空短版上衣、露出纖細腰圍，秒吸引粉絲目光，而還挑戰人生首次在大型活動演唱Rap，全新單曲〈Catch Me〉由Gummy B、Sōryo聯手製作，將原本只在電影裡短短的一段能量延伸成完整作品，也是她首次以華語、英文與台語3種語言完成的歌曲，希望在大家人生跌倒時，這首歌能成為接住大家的一股力量。

▲▼45歲孫淑媚側臉神韻很像Jennie。（圖／讀者提供）



先前獲得網友稱讚「像台版Jennie」，孫淑媚為了這次演出，更特別帶來6位舞者助陣，邀請來自高雄在地實力舞團Monstiez的年輕舞者同台合作，並準備大家敲碗超級久的Jennie名曲〈Like Jennie 〉，整段表演精彩絕倫令全場驚艷不已。

而她雖自謙「我跳舞只跳5、6天」，但舞蹈動作非常到位，不僅如此，孫淑媚側面神韻確實與Jennie非常相似，演出結束後掀起全場熱烈歡呼聲。