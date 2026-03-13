嚴立婷曬童年舊照「腳從小到大都細」　霸氣喊：就是遺傳我爸爸

記者王靖淳／綜合報導

女星嚴立婷身材保持得相當好，尤其一雙大長腿令人稱羨，平時會透過社群記錄生活的她，最近在臉書發文曬出一張兒時舊照，透露自己的腿其實從小到大都很細，「就是遺傳我爸爸。」貼文及照片曝光後，立刻掀起網友討論。

▲嚴立婷。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷Willson&Tina）

透過嚴立婷分享的照片可見到，她與妹妹兩人身穿無袖上衣，下身搭配花紋短裙，站在一處像是公園草皮的小丘上，並對著鏡頭露出燦爛的笑容，模樣相當溫馨。嚴立婷在文中透露，不少人好奇她的腳為何可以那麼細，為此她直白地表示：「其實沒有為什麼就是遺傳我爸爸，從小到大都細。」

▲嚴立婷曬兒時舊照。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷Willson&Tina）

此外，嚴立婷在文末回憶起這張與妹妹的合照，她推測當時的年紀，直呼「這看起來應該是十歲吧」，隨後又率性地補上一句「I don't know」，同時也特別在貼文的最後附上標籤，趕緊向網友們澄清聲明「#這不是炫耀文，和妹妹一起的小時候。」貼文及照片曝光後，吸引大批網友留言讚道「真的很羨慕」、「本人又高又漂亮。」