朴贊郁神片重返大銀幕！宋康昊、李炳憲有話想說　台粉跪著看：好猛

記者吳睿慈／台北報導

南韓名導朴贊郁奠定影壇地位的代表作《JSA共同警戒區》（Joint Security Area）4K 數位修復版13日登場，重返大銀幕。為迎接此次重映，主演群李英愛、宋康昊、李炳憲、金太祐、申河均特別錄製問候影片，向台灣觀眾送上久違的問候與祝福，大咖們齊聚一堂，令大批影迷跪著看完影片直呼「好猛」。

▲▼朴贊郁神片重返大銀幕！宋康昊、李炳憲有話想說　台粉跪著看：好猛。（圖／CATCHPLAY提供）

▲朴贊郁神片《JSA共同警戒區》重返大銀幕。（圖／CATCHPLAY提供）

主演們透過影片向台灣觀眾親切打招呼，李英愛表示：「睽違24年重新在台灣上映，我真的很期待，可以透過這部電影再次和大家打招呼。」她也希望影迷能夠進戲院欣賞這次的重映版本，並期待未來有機會親自到台灣與觀眾見面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

宋康昊則提到，本次以4K數位修復版本重新上映，將帶來更升級的觀影體驗，他也分享電影最動人的核心：「《JSA共同警戒區》呈現了韓國分裂的現實，但跨越了體制與理念，表現出更珍貴的愛和友誼。因此不只在台灣，在全世界，包括韓國的影迷都能產生共鳴，是一個非常美麗且動人的故事。」

▲▼朴贊郁神片重返大銀幕！宋康昊、李炳憲有話想說　台粉跪著看：好猛。（圖／CATCHPLAY提供）

▲▼李英愛、李炳憲跨海向台灣歌迷打招呼。（圖／CATCHPLAY提供）

▲▼朴贊郁神片重返大銀幕！宋康昊、李炳憲有話想說　台粉跪著看：好猛。（圖／CATCHPLAY提供）
 
李炳憲也在影片中回憶表示：「我曾在24年前《JSA共同警戒區》上映時到台灣和大家打招呼，能夠讓台灣的粉絲再次大銀幕觀賞這部電影，我覺得很幸福，如今重新在戲院上映，我很好奇現在的觀眾看到這部電影會有什麼感覺。」

同樣參與演出的金太祐則表示，身為演員能夠參與這部作品感到非常開心與感謝，也希望大家多多支持這次的重映。片中飾演北韓士兵鄭宇真的申河均則說：「很期待本片再次和台灣觀眾見面，也希望大家能和《JSA共同警戒區》度過一段美好的觀影時刻。」
 
《JSA共同警戒區》以南北韓邊境的共同警備區為背景，透過一起神秘槍擊事件，揭開南北韓士兵之間跨越敵對體制的情誼。電影當年不僅創下韓國影史票房紀錄，也奠定朴贊郁在國際影壇的重要地位。如今這部影迷心中的經典之作，將以4K數位修復、一刀未剪版本重返戲院。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

朴贊郁JSA共同警戒區李英愛宋康昊李炳憲金太祐申河均

