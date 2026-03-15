3月15日星座運勢／脫單預告！雙魚座今日適合表白，雙子座利論及婚嫁
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：洽談生意順利
感情：感情受到照顧
財運：中獎機會略高
幸運色：香檳色
貴人：天秤
小人：雙魚
雙子座 ♊
工作：積極開拓客源
感情：適合論及婚嫁
財運：生意外來頻繁
幸運色：奶茶色
貴人：獅子
小人：天蠍
天秤座 ♎
工作：工作興奮努力
感情：戀情甜美纏綿
財運：特殊財運管道
幸運色：米白色
貴人：處女
小人：水瓶
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：工作踏實穩定
感情：愛情運勢提升
財運：留意市場動態
幸運色：水藍色
貴人：天蠍
小人：獅子
金牛座 ♉
工作：廠商溝通良好
感情：幽默風趣友善
財運：花小錢買享受
幸運色：鮮橘色
貴人：魔羯
小人：天秤
處女座 ♍
工作：工作表現良好
感情：家庭相處愉快
財運：賣方大賺一筆
幸運色：芋紫色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：轉換跑道成功
感情：愛情甜度提升
財運：競爭中得財富
幸運色：玫瑰色
貴人：射手
小人：魔羯
天蠍座 ♏
工作：同事相處輕鬆
感情：善於人際交際
財運：財源廣收入多
幸運色：茶綠色
貴人：雙子
小人：射手
雙魚座 ♓
工作：取得技能執照
感情：今日適合表白
財運：財運投資增加
幸運色：蕉黃色
貴人：雙魚
小人：金牛
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：適合農田活動
感情：花心思多打扮
財運：財神爺送錢來
幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：雙子
獅子座 ♌
工作：公司同事幫忙
感情：感情情緒穩定
財運：買賣房產獲利
幸運色：桃紅色
貴人：水瓶
小人：牡羊
射手座 ♐
工作：網拍經營順暢
感情：耍浪漫搞創意
財運：運用腦力掙錢
幸運色：可可色
貴人：金牛
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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