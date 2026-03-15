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3月15日星座運勢／脫單預告！雙魚座今日適合表白，雙子座利論及婚嫁

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：洽談生意順利

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感情：感情受到照顧

財運：中獎機會略高

幸運色：香檳色

貴人：天秤

小人：雙魚

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：積極開拓客源

感情：適合論及婚嫁

財運：生意外來頻繁

幸運色：奶茶色

貴人：獅子

小人：天蠍

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：工作興奮努力

感情：戀情甜美纏綿

財運：特殊財運管道

幸運色：米白色

貴人：處女

小人：水瓶

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：工作踏實穩定

感情：愛情運勢提升

財運：留意市場動態

幸運色：水藍色

貴人：天蠍

小人：獅子

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：廠商溝通良好

感情：幽默風趣友善

財運：花小錢買享受

幸運色：鮮橘色

貴人：魔羯

小人：天秤

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：工作表現良好

感情：家庭相處愉快

財運：賣方大賺一筆

幸運色：芋紫色

貴人：牡羊

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：轉換跑道成功

感情：愛情甜度提升

財運：競爭中得財富

幸運色：玫瑰色

貴人：射手

小人：魔羯

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：同事相處輕鬆

感情：善於人際交際

財運：財源廣收入多

幸運色：茶綠色

貴人：雙子

小人：射手

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：取得技能執照

感情：今日適合表白

財運：財運投資增加

幸運色：蕉黃色

貴人：雙魚

小人：金牛

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：適合農田活動

感情：花心思多打扮

財運：財神爺送錢來

幸運色：咖啡色

貴人：巨蟹

小人：雙子

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：公司同事幫忙

感情：感情情緒穩定

財運：買賣房產獲利

幸運色：桃紅色

貴人：水瓶

小人：牡羊

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：網拍經營順暢

感情：耍浪漫搞創意

財運：運用腦力掙錢

幸運色：可可色

貴人：金牛

小人：處女

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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