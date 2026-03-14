3月14日星座運勢／小人退散！巨蟹遠離糾纏，射手冷靜處事
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：能力備受依靠
感情：適時表達關心
財運：省錢方式奏效
幸運色：漆黑色
貴人：射手
小人：處女
雙子座 ♊
工作：工作氣氛愉快
感情：把握住好桃花
財運：開源節流有效
幸運色：青綠色
貴人：雙子
小人：魔羯
天秤座 ♎
工作：事業領導有方
感情：擦出愛情火花
財運：財務問題解決
幸運色：丹寧色
貴人：金牛
小人：牡羊
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：具備專注目光
感情：異性緣超級好
財運：節省開支聚財
幸運色：寶藍色
貴人：處女
小人：雙魚
金牛座 ♉
工作：工作效率提高
感情：感情產生共鳴
財運：理財健檢有效
幸運色：靛紫色
貴人：天秤
小人：天蠍
處女座 ♍
工作：自制能力不錯
感情：愛情甜美體貼
財運：資金合理分配
幸運色：嫩橙色
貴人：水瓶
小人：雙子
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：遠離小人糾纏
感情：愛情火花猛烈
財運：投資穩當獲利
幸運色：淡金色
貴人：魔羯
小人：獅子
天蠍座 ♏
工作：對產品有信心
感情：展現自己才藝
財運：儲蓄穩健成長
幸運色：鮮黃色
貴人：獅子
小人：水瓶
雙魚座 ♓
工作：有利出差旅行
感情：家庭和樂融融
財運：財富研究有成
幸運色：深紅色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：希望帶領夢想
感情：微笑得到友情
財運：外幣交易有賺
幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：射手
獅子座 ♌
工作：客戶溝通順暢
感情：遇到美好姻緣
財運：財富管理有成
幸運色：透明色
貴人：牡羊
小人：天秤
射手座 ♐
工作：平靜處理急事
感情：有望約會成功
財運：資金穩定成長
幸運色：銀灰色
貴人：雙魚
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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