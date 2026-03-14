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3月14日星座運勢／小人退散！巨蟹遠離糾纏，射手冷靜處事

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：能力備受依靠

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感情：適時表達關心

財運：省錢方式奏效

幸運色：漆黑色

貴人：射手

小人：處女

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：工作氣氛愉快

感情：把握住好桃花

財運：開源節流有效

幸運色：青綠色

貴人：雙子

小人：魔羯

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：事業領導有方

感情：擦出愛情火花

財運：財務問題解決

幸運色：丹寧色

貴人：金牛

小人：牡羊

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：具備專注目光

感情：異性緣超級好

財運：節省開支聚財

幸運色：寶藍色

貴人：處女

小人：雙魚

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：工作效率提高

感情：感情產生共鳴

財運：理財健檢有效

幸運色：靛紫色

貴人：天秤

小人：天蠍

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：自制能力不錯

感情：愛情甜美體貼

財運：資金合理分配

幸運色：嫩橙色

貴人：水瓶

小人：雙子

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：遠離小人糾纏

感情：愛情火花猛烈

財運：投資穩當獲利

幸運色：淡金色

貴人：魔羯

小人：獅子

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：對產品有信心

感情：展現自己才藝

財運：儲蓄穩健成長

幸運色：鮮黃色

貴人：獅子

小人：水瓶

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：有利出差旅行

感情：家庭和樂融融

財運：財富研究有成

幸運色：深紅色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：希望帶領夢想

感情：微笑得到友情

財運：外幣交易有賺

幸運色：卡其色

貴人：巨蟹

小人：射手

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：客戶溝通順暢

感情：遇到美好姻緣

財運：財富管理有成

幸運色：透明色

貴人：牡羊

小人：天秤

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：平靜處理急事

感情：有望約會成功

財運：資金穩定成長

幸運色：銀灰色

貴人：雙魚

小人：金牛

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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