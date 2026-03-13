最美童星昔參加《五燈獎》走紅　閃婚生子7年...近照曝光美成這樣！

記者蔡琛儀／台北報導

「2026真愛秀．藍寶石大歌廳」將於5月9、10日溫馨登場，今年歡慶五周年，除了找來秀場天王黃西田與苗可麗、侯怡君兩大金鐘主持天后搭檔掌舵主持棒，演唱嘉賓更請到葉啟田、張秀卿、曹雅雯等，還首次迎來金曲歌王施文彬及三度入圍金曲歌后的吳淑敏。

▲吳淑敏將登上高流藍寶石。（圖／高雄流行音樂中心提供）

10歲參加《五燈獎》走紅的吳淑敏老家就在高雄，7年前閃婚生子，對於能參加高流藍寶石，開心表示：「身為高雄的女兒，終於能登上藍寶石唱歌，真的是既感動又欣慰！屆時一定把大家喜歡聽的歌唱好唱滿！」儘管沒能有機會參與當年藍寶石的盛況，但13歲就出道的她對於秀場文化並不陌生，小小年紀就常奔波於歌廳秀及工地秀，練就一身現場演唱及與秀場大哥們應對進退的功夫。

吳淑敏特別感謝已故的秀場天王豬哥亮對自己的照顧有加，「豬大哥在我剛出道的時候就幫我主持過，也常找我去活動唱歌，讓我有機會那個最輝煌的年代裡，被更多人看見與認識。」有一年她到大馬雲頂作秀卻睡不好，聽當地人說只要只要拿一張別人照片放在枕頭底下就能安穩度過，「當時我手機一打開的照片是我之前上節目與豬大哥的合照，索性就把手機的照片放在枕頭下，沒想到當晚就一睡到天亮！只能說豬大哥是我的『保命符』！」

▲45歲的吳淑敏狀態仍極佳。（圖／高雄流行音樂中心提供）

吳淑敏後來與豬哥亮分享這個「照片辟邪」的後續，讓豬哥亮當場哭笑不得，她笑說：「因為我很好奇這個『辟邪』廟招，後來去問了當地的朋友，他們說因為把別人照片放在枕頭底下，髒東西就會改去找這個人！結果我後來夢到一個女生，她很開心地在吃一隻豬，而且吃得很開心！後來第二天、第三天都睡得超安穩！所以我在節目上很鄭重地向豬大哥道歉，同時也很感謝祂保護我！」