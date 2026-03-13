春風《死亡賭局》涉假球「賣瀕死老父」！　私下穿《飛天小女警》反差萌翻劇組

記者蕭采薇／台北報導

由「玖壹壹」成員春風（洪瑜鴻）、前茄子蛋主唱黃奇斌（阿斌）、丁寧與姚以緹合作犯罪動作電影《死亡賭局》。春風飾演因捲入假球案而跌落神壇的王牌投手「林勝毅」。面對這部改編自真實社會事件的暗黑之作，春風坦言角色層次極度豐富又複雜，甚至演到最後都忍不住直呼：「我到現在還是不確定他是好人還是壞人！」

▲春風在《死亡賭局》中飾演的勝毅曾是王牌投手，有不為人知的苦衷才跌落谷底。（圖／英傑哆影業提供）



淪假球黑道過街老鼠！春風陷「交出瀕死老父」道德拉扯

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談起這次接演的契機，春風表示要詮釋一個「不得志的投手」真的是極大考驗。為了精準進入職業運動員的心理狀態，他投入大量心力揣摩，認為運動員的壓力往往源於心理而非技術。昔日意氣風發的風雲人物，瞬間淪為人人喊打的過街老鼠，甚至還要面對「只要交出瀕死老父就能換取鉅額現金」的瘋狂誘惑，人性的抉擇顯得既殘忍又寫實。

▲春風在《死亡賭局》中飾演的勝毅面對父親病重，有著很複雜的心思。（圖／英傑哆影業提供）

春風透露，這次演出必須將情緒完全內斂，去思考那種自尊碎裂、焦慮與不甘的感覺。對於角色複雜的道德準則，他在花絮中自剖心理轉折，笑稱讀本時覺得他是壞人，演到中間又覺得是好人，沒想到殺青那一刻，又覺得他應該是個壞人。這種善惡難辨的灰色地帶，正是電影最想探討的人性核心。

▲春風坦言，自己演完《死亡賭局》後也很難定義這個角色到底是好人還是壞人。（圖／英傑哆影業提供）

合體阿斌兄弟情自然流露！頂尖音樂人跨界狂飆戲

除了暗黑的人性糾葛，《死亡賭局》的另一大亮點，絕對是春風與黃奇斌（阿斌）在片中展現的手足情。兩位頂尖音樂人首度跨界同台飆戲，備受外界矚目。春風笑稱兩人私底下本來就非常熟識，要培養感情「完全不用刻意」。

▲春風在《死亡賭局》中飾演的勝毅，回到故鄉，又熟悉又陌生的感受讓他處處覺得詭異。（圖／英傑哆影業提供）

他豪爽表示，男生就是一起聊天、吃飯，自然就會散發出那種兄弟感，對戲過程非常順利，很多默契都是拍著拍著就自然浮現了。這份戲外真摯的情誼，也為片中充滿背叛與猜忌的地下賭局，注入了一絲溫暖的血緣羈絆。

▲曾獲金馬獎提名的春風，這次在《死亡賭局》中再次展現更多精湛的演技。（圖／英傑哆影業提供）

私下竟穿《飛天小女警》！揪鄉親打麻將反差萌翻

雖然片中充滿陰鬱與暴戾之氣，但春風在拍攝期間卻鬧出不少趣味插曲。他透露在鄉間取景時，常常趁著空檔到附近串門子，超接地氣的他迅速與當地長輩打成一片，笑說叔叔阿姨們都很熱情，還會揪他一起泡茶聊天、打打衛生麻將。

▲春風在《死亡賭局》中的角色心境非常煎熬，也展現出他不同層次的演技。（圖／英傑哆影業提供）



導演詹淳皓更加碼爆料，春風私底下其實非常喜歡帶有童趣的物件，甚至在片場被目擊穿著《飛天小女警》的聯名T恤穿梭！這份細膩又超犯規的「反差萌」，讓他在劇組圈粉無數，也為這部揭開黑暗地下交易的電影增添了幾分可愛的反差趣味。《死亡賭局》將於4月24日全台震撼上映。