導演對講機沒電！鍾岳軒、初孟軒忘情舌吻一分鐘　下秒大腿當枕頭閃爆

記者蕭采薇／台北報導

全新奇幻BL影集《向流星許願的我們》釋出正式預告，超燒腦的「多重宇宙」設定立刻引發粉絲熱烈討論！故事從一個「向流星許願」的古老傳說展開，鍾岳軒、初孟軒、余杰恩與各務孝太四位高顏值主演，因為願望而讓命運被重新改寫。預告中不僅揭露了「身分錯置」與「記憶消退」等超虐心伏筆，更驚喜曝光了資深男星李李仁與邱凱偉（Darren）的精彩對手戲，為這段奇幻浪漫的劇情增添了無限想像空間。

▲《向流星許願的我們》余杰恩（左）與各務孝太組成「海哲CP」，預告中的浪漫告白橋段掀起網友熱烈討論。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

導演對講機沒電忘喊卡！鍾岳軒狂親1分鐘、霸佔初孟軒大腿

[廣告]請繼續往下閱讀...

劇中由鍾岳軒與初孟軒組成的「皓永CP」堪稱全劇的虐心與撒糖擔當。鍾岳軒坦言，因為劇本橫跨多個宇宙，經常面臨「一覺醒來世界就變了」的錯亂感，為了精準掌握瞬間切換的情緒，他甚至親自寫下長達七頁的角色自傳來支撐表演。而初孟軒也面臨極大的非線性敘事考驗，直呼這部戲「真的好燒腦！」

▲鍾岳軒（左）與初孟軒組成「皓永CP」，儘管角色挑戰壓力爆表，兩人的默契也越拍越好。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

不過高壓的拍攝環境反而讓兩人感情極速升溫，鍾岳軒笑稱初孟軒就像一顆穩重的石頭，給他滿滿的安全感，好幾次回程的路上，他甚至不知不覺就趴在初孟軒的腿上睡著。

這份戲外的超強默契也完美延續到鏡頭前。在正式預告中，一幕令人臉紅心跳的浪漫「雨傘吻」，兩人竟情不自禁擁吻了將近一分鐘！導演姜瑞智事後笑著還原現場，原來當時是因爲他的對講機突然沒電、一時無法喊卡，才讓這段唯美吻戲超自然地無限延長，意外造就了劇中的超甜名場面。

▲《向流星許願的我們》李李仁（右）與鍾岳軒飾演父子，有濃厚的親情對手戲。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

各務孝太首演BL狂背「魔性菜單」！李李仁意外譜出大叔BL

另一對由余杰恩與各務孝太組成的「海哲CP」，則以超霸氣的「直球告白」讓網友全暴動。首次挑戰BL題材的各務孝太表示，角色那份堅定且無懼受傷的純粹情感深深打動了他。有趣的是，劇中有一場必須一口氣唸出各地美食的橋段，讓各務孝太壓力大到連上廁所都在瘋狂背誦，魔性的台詞讓對戲的余杰恩笑說：「過了一年我到現在還忘不掉！」

▲李李仁（左）與邱凱偉初合作就建立好交情，幽默自嘲兩人是另類的「大叔BL」情誼。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

除了兩對年輕CP狂撒糖，劇中的親情線與前輩們的火花同樣超有看頭。飾演鍾岳軒父親的李李仁，大讚鍾岳軒聰明又細膩，兩人對戲時常不需要台詞，光是對望就讓眼眶泛紅。

▲《向流星許願的我們》李李仁飾演看似玩世不恭、內心卻始終放不下兒子的「何爸」一角。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

不過話鋒一轉，李李仁幽默自爆，這次拍攝最大的收穫之一是跟邱凱偉（Darren）建立了好交情，兩人對戲時自然靈活又愛互相關心照應，笑稱雖然這是一部年輕人的戀愛故事，但他們倆彷彿也在片場發展出了一段另類的「大叔BL」情誼。《向流星許願的我們》將於3月26日起每週四，在台灣LINE TV獨家首播。