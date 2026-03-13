泰超狂BL神仙CP要來了！Jimmy化身英勇刑警護愛　四搭Sea重返台北寵粉

記者蕭采薇／台北報導

廣大BL劇迷敲破碗的超強組合終於回來了！來自泰國GMMTV旗下的Jimmy（Jitaraphol Potiwihok）與Sea（Tawinan Anukoolprasert），正式宣布將於今年4月24日空降台北Legacy TERA舉辦粉絲見面會。回想2024年首次訪台時，兩人在舞台上被台灣粉絲（官方粉絲名：NomNom）精心準備的應援影片逼出感動熱淚，這份情誼讓他們念念不忘，感性直呼：「台灣粉絲的熱情讓我們難以忘懷！」這次重返台北，誓言要與粉絲留下全新的美好回憶。

▲JimmySea將於4月再度來台舉辦見面會。（圖／MY(:mine)提供）

四搭新作未演先轟動！化身英勇刑警霸氣護愛



Jimmy與Sea這對神仙組合，一路從奇幻愛情劇《反之亦愛》初露頭角，隨後憑藉虐心神劇《不曾遺忘的暮色》人氣大爆發，劇中看護與失明國手從黑暗走向光明的救贖情感，不僅橫掃亞洲話題，更奪下多項大獎肯定。去年（2025年）兩人三搭推出《親愛的占卜師》，上演一場「科學醫生大戰玄學神算」的命定戀愛，極致的默契與反差萌再度迷倒眾生。

如今兩人重磅宣布四搭新作《I Will Always Save You》，這次Jimmy穿上制服變身帥氣破表的英勇刑警，與Sea飾演的隱姓埋名歌手展開一段「保護與被保護」的浪漫日久生情。預告片一曝光立刻衝上社群熱搜，Sea靈動多變的秀場造型與Jimmy冷靜內斂的性格形成強烈對比，兩人對峙間流動的超強曖昧張力，更被粉絲激動封為「2026年最期待的螢幕情侶」。儘管新劇尚未正式播出，但「未演先轟動」的強大氣勢早已讓全球粉絲心動不已。

▲Jimmy和Sea在2024年來台時，對台灣粉絲留下深刻印象。（圖／記者黃克翔攝）

狂祭超神VIP福利！專屬2對1合照嗨翻NomNom

為了回饋苦等許久的台灣NomNom，這次《JimmySea “Back With You” 2026 Fan Meeting In Taipei》見面會可說是誠意滿滿！活動將於4月24日在台北Legacy TERA盛大舉行，票價分為VIP區8,590元、A區6,990元、B區5,490元、C區4,090元及身障區2,045元，全場採對號入座。

主辦單位祭出多項超狂互動福利，其中最吸睛的VIP區不僅全員都能享有超珍貴的「2對1單獨雙人合照」，還能搶先參與彩排環節！全場粉絲也都能與Jimmy和Sea進行HI-TOUCH近距離擊掌，並獲得本次見面會專屬全新造型的海報與明信片。對於即將到來的重逢，Jimmy與Sea充滿期待地熱情喊話：「期待與老朋友們相見！」見面會門票將於3月20日晚間8點，於KKTIX售票系統及全台全家便利商店FamiPort正式開賣。