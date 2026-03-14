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連線／《航海王》史上最帥索隆回歸！　新田真劍佑狂操肌：一切為了尾田老師

記者蕭采薇／台北－洛杉磯連線報導

超人氣漫改影集《航海王》真人版第二季已全球上線，在劇中飾演「索隆」的新田真劍佑、「娜美」艾蜜莉路德（Emily Rudd）以及「騙人布」雅各吉勃遜（Jacob Romero）日前接受台灣媒體越洋視訊聯訪。

▲《航海王》真人版第二季「索隆」的新田真劍佑、「娜美」艾蜜莉路德（Emily Rudd）以及「騙人布」雅各吉勃遜（Jacob Romero）接受台灣媒體越洋視訊聯訪。。（圖／Netflix提供）

▲《航海王》真人版第二季（左起）「騙人布」雅各吉勃遜、「娜美」艾蜜莉路德和「索隆」新田真劍佑，接受台灣媒體越洋視訊聯訪。（圖／Netflix提供）

面對第一季空前絕後的成功，被譽為「史上最帥索隆」的新田真劍佑坦言，為了迎接第二季，劇組對他的體格要求更加嚴格，雖然過程相當艱辛，但為了不辜負尾田榮一郎老師與全球粉絲的期待，他直言「一切都值得」。

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最帥索隆回歸！真劍佑認操肌過程超艱辛：只為呈現最完美的他

回憶起準備第二季的過程，新田真劍佑不諱言地表示：「真的很困難！」他透露，為了維持甚至超越第一季的完美體態，他投入了大量的時間與精力。「他們對我的要求非常多，不只是保持身材，而是必須為了第二季變得更好，我非常希望能把索隆那種充滿男子氣概的體格完美呈現出來。」

▲《航海王》真人版第二季「索隆」的新田真劍佑、「娜美」艾蜜莉路德（Emily Rudd）以及「騙人布」雅各吉勃遜（Jacob Romero）接受台灣媒體越洋視訊聯訪。。（圖／Netflix提供）

▲《航海王》新田真劍佑聊到哈哈大笑。（圖／Netflix提供）

儘管訓練過程充滿挑戰與疲憊，但每當他想起原作者尾田榮一郎老師和廣大粉絲的期待，就覺得自己沒有退路，只能將狀態推到極致。他自信地笑說：「雖然有時候索隆會有點出戲，特別是這季會有個專屬於他的驚喜，但我試著讓他保持帥氣，畢竟世界上只有這一個版本的《航海王》真人版，而我是唯一的索隆。」

▲《航海王》真人版第二季「索隆」的新田真劍佑、「娜美」艾蜜莉路德（Emily Rudd）以及「騙人布」雅各吉勃遜（Jacob Romero）接受台灣媒體越洋視訊聯訪。。（圖／Netflix提供）

▲《航海王》真人版演員感情好，「騙人布」雅各吉勃遜大方對「索隆」新田真劍佑說「兄弟我愛你」。（圖／Netflix提供）

劇組淪陷新星魅力！「最貴巨星」喬巴搶盡風頭

談到第二季最受矚目的新角色「喬巴」，三位演員瞬間變成迷弟迷妹。當被問到是否擔心喬巴一登場就會搶走所有人的風采時，艾蜜莉路德笑說這根本是無法避免的事：「如果可以，他們大概會讓喬巴來做所有的宣傳訪問！他絕對是劇組裡身價最高的演員。」

▲《航海王》真人版登陸高雄！全球13城市「台灣入列」　喬巴首曝光萌翻。（圖／Netflix提供）

▲《航海王》真人版第二季，已經全球上線。（圖／Netflix提供）

雅各吉勃遜也跟著起鬨，表示如果預算無上限，劇組大概會直接弄出一整團的喬巴來賣弄可愛。面對這位超強力的「萌星」競爭者，眾人不僅不吃醋，反而大方表示願意把所有的光環都讓給喬巴。

真劍佑驚爆「不拿劍了」！超反差秒變喬巴專屬保母

向來給人酷帥形象的新田真劍佑，提到喬巴更是展現出超狂的反差萌。當被問到是否會淪為喬巴的保母時，他毫不猶豫地大喊：「如果你要我當喬巴的保母，我隨時隨地都願意！事實上，我覺得索隆是個非常好的保母。」

▲《航海王》真人版登陸高雄！全球13城市「台灣入列」　喬巴首曝光萌翻。（圖／Netflix提供）

▲《航海王》真人版喬巴萌翻。（圖／Netflix提供）

他甚至搞笑宣佈：「我不想再拿劍了！我只想整天抱著他躺在床上睡覺，這簡直是夢想成真！」真劍佑更加碼爆料自己在片場的超痴漢行徑：「雖然片場的喬巴不會說話，但我都會走到他面前，蹲下來摸摸他的鼻子，看著他的眼睛說『我愛你』。」這段超反差的真情告白，瞬間讓現場媒體笑翻，也讓人更加期待第二季中草帽一行人與喬巴的可愛互動

 

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