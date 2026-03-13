逼迫美客機迫降！「全球最危險」15歲駭客起底　超狂犯罪史全曝光

記者蕭采薇／綜合報導

這絕對不是好萊塢電影的情節，而是真實發生在現實世界中的世紀大案！一名來自芬蘭的未成年天才少年基維馬基（Julius Kivimäki），竟被美國聯邦調查局（FBI）頭痛地列為「全球最危險駭客之一」。

▲《頭號通緝：少年駭客》15歲少年被FBI盯上，揭開震驚國際的真實駭客案件。（圖／Discovery頻道提供）

Discovery頻道全新紀錄片《頭號通緝：少年駭客》，將帶領觀眾揭開這起震驚國際的真實網路犯罪案件，還原這名少年如何憑一己之力將全世界搞得天翻地覆，最終在15歲那年於拉斯維加斯賭場遭到FBI強勢逮捕的驚險過程。

▲《頭號通緝：少年駭客》基維馬基報假案，霹靂小組荷槍實彈闖入無辜民宅。（圖／Discovery頻道提供）

癱瘓全球網路、逼迫飛機迫降！超狂犯罪史惹毛FBI

基維馬基的年少成名，伴隨著最具爭議與破壞性的駭客行動。他的「戰績」令人毛骨悚然，不僅曾駭入系統迫使美國客機緊急降落，更憑藉高超技術癱瘓了PlayStation的全球網路服務，讓全球無數玩家哀鴻遍野。

▲《頭號通緝：少年駭客》面對重罪指控，基維馬基直言「全是捏造」，節目中正面反擊。（圖／Discovery頻道提供）

更誇張的是，膽大包天的他還囂張地策動了多起危險的「假報警」霹靂小組攻擊事件（Swatting），其中一起甚至直接鎖定FBI探員的家屬進行報復。種種瘋狂且致命的行徑，最終讓他成為各國執法機關的頭號眼中釘。

▲《頭號通緝：少年駭客》FBI幹員成為基維馬基報復目標，家人也被捲入風暴。（圖／Discovery頻道提供）



獄中親自受訪！獨家解密世紀駭客大案全貌

這部由獲獎紀錄片製作人Sami Kieksi執導的《頭號通緝：少年駭客》，不僅透過多位關鍵人物的訪談，拼湊出這場橫跨多國的網路犯罪全貌，節目組更深入監獄，對目前正在服刑的基維馬基本人進行了引人入勝的獨家專訪。

▲《頭號通緝：少年駭客》連環假報案騷擾全美警方，執法單位疲於奔命。（圖／Discovery頻道提供）

此外，影片也集結了當年參與追捕的FBI探員、特警隊員、資安專家與曾經的受害者現身說法，一步步還原這場世紀駭客貓捉老鼠的驚險對決。《頭號通緝：少年駭客》將於3月19日起，每星期四晚間11點於Discovery頻道震撼首播。

▲《頭號通緝：少年駭客》頂尖網路調查員滲透駭客圈，揭開駭客世界的真面目。（圖／Discovery頻道提供）