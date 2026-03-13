韓資深男星三度酒駕！　撞車逃逸「續攤點酒」疑鑽法律漏洞

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓61歲資深男星李在龍是女演員柳好貞的丈夫，曾演出《商道》、《明成皇后》等劇。他在13日驚傳酒駕撞車後逃逸，且繼續前往餐廳點酒，疑似企圖混淆酒測，再加上他已不是酒駕初犯，因而引發網友強烈抨擊。

▲李在龍三度酒駕遭逮。（圖／翻攝自韓網）

撞完逃跑還去續攤？李在龍疑「追加喝酒」規避酒測

綜合韓媒報導，李在龍涉嫌於6日深夜，在酒醉的情況下駕車，於首爾地鐵站附近接連撞擊分隔島後逃逸。他在將車停回清潭洞家中後，步行20分鐘前往餐廳續攤，雖然他是否在現場飲酒尚未確認，但當時點了一瓶蒸餾酒和兩份肉，行為極其可疑。警方考量到食物份量不多且熟人到場時間敏感，懷疑李在龍是利用「追加喝酒」的手法，試圖將駕駛與飲酒時間點分離，藉此逃避酒駕處罰。

而李在龍在隔日凌晨遭捕後，起初宣稱自己「沒喝酒」，隨後才改口承認「喝了4杯燒酒」，言詞反覆引發大眾不滿。他在10日接受調查後表示：「對我的錯誤深表歉意。我做錯了。」

▲李在龍步出警局後道歉。（圖／翻攝自YouTube／YTN）

並非初犯！酒駕黑歷史連環爆 難逃輿論撻伐

事實上，這並非李在龍第一次因酒誤事。他在2003年就曾有過酒駕事故導致駕照被吊銷的記錄；2019年更在酒醉狀態下，損壞保齡球館立牌，雖因毀損財物罪被立案，但最終獲得起訴猶豫處分。如今三度捲入與酒精相關的案件，再加上疑似企圖鑽法律漏洞的舉動，網路上對他的批評聲浪更是排山倒海而來。

另一方面，歌手金浩中在去年因試圖以「追加喝酒」的方式擺脫酒駕嫌疑，引發爭議，隨後，相關單位便制定了所謂的「金浩中防止法」，將試圖「追加喝酒」的行為視為與拒絕酒精測試相同的處罰標準。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。