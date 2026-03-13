韓團就在眼前！　「快樂寶賤」被宣美擦椅子　趕緊做這件事保命

記者葉文正／台北報導

知名YouTuber「快樂寶賤」、KOL麵麵、松鼠與江北北 搶先觀賞日本同款VR設備，偶像貼臉體驗零時差！呈現的「次世代臨場體驗」，此次包括SEVENTEEN、TXT、BOYNEXTDOOR、ENHYPEN、BTS領軍 韓國頂級男團VR演唱會！五大男團 一次集結！「VISIONFESTA TMA-VR」展3/14空降臺北101。

▲知名YouTuber「快樂寶賤」(左起)、KOL麵麵、蓁蓁搶先觀賞日本同款VR設備。（圖／記者李毓康攝）

此次包括SEVENTEEN、TXT、BOYNEXTDOOR、ENHYPEN、BTS領軍在台北101的「VISIONFESTA TMA-VR」，YouTuber與KOL們也受邀來體驗，展開有別於演唱會外的實景震撼。

▲知名KOL麵麵、蓁蓁搶先觀賞日本同款VR設備。（圖／記者李毓康攝）

YouTuber寶賤也表示：「今天真的非常震撼，之前有看過一次VR電影，但是坐在電影院裡面，今天是一個展覽，可以一次看到五個團體活蹦亂跳，真的有坐在大腿上的感覺，平常很少有機會可以坐在演唱會第一排，覺得小鹿亂撞。」

▲知名YouTuber「快樂寶賤」、KOL麵麵、蓁蓁體驗VR設備。（圖／記者李毓康攝）

寶賤也透露追星史，「我10幾年前開始追少女時代，一直以來都希望有朝一日可以主持他們活動，現在有慢慢接到一些其他韓星的主持，也算是另類追星成功，發揮喜歡做的事，希望未來可以接觸少女時代。」

寶劍也炫耀：「去年有主持一場拼盤演唱會在戶外場地，當天有下雨，在現場的時候雨是斜的射進來，要坐椅子的時候，宣美就親自幫我擦椅子，台下萬人粉絲盯著我，我感受到萬人的殺氣，我就馬上拿外套狂擦她的椅子，當天滿印象深刻。」

麵麵今天是替妹妹來體驗，她笑說：「在偶像面前，好像有快被踩到的感覺，真的很震撼，有被嚇到，近到好像可以拉鞋帶，我們平常主要追BTS田柾國，好像目前沒有圓夢機會，今天算是達成小目標，我平常其實蠻懶的，看到偶像們上節目很耀眼很努力，那我好像也不能不努力了。」

松鼠則說，平常喜歡BTS跟 JHOPE，但是一直沒有機會追星達陣！她說：「平常還蠻難達陣的，今天算是一點小圓夢 很開心很滿足，偶像力量，我會覺得有時候在台上很辛苦，但那個笑容會很像偶像一樣，會一直想要帶笑容給大家。

江江也透露，自己比較喜歡女團BP，平常可能會心情不好就會去看他們唱歌的影片，最喜歡看他們上綜藝節目，可以看到真實個性，會覺得他們真的充滿魅力， 日前團員Jennie被包圍，他認為每個人想法會不一樣，「我覺得有正面有反面，她自己在工作狀況當然不希望被包圍住，覺得她表情可能不想被大家看到。」