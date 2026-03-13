ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

aespa5月回歸！「必紅定律」中了
明晨最冷探9度　周末起全台回溫
南太鉉「改當上班族」超慘近況曝
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

劉昴星 小川悅司 韓佳人 愛莉莎莎 許維恩 梓梓 陳晨威 若綺

韓團就在眼前！　「快樂寶賤」被宣美擦椅子　趕緊做這件事保命

記者葉文正／台北報導

知名YouTuber「快樂寶賤」、KOL麵麵、松鼠與江北北 搶先觀賞日本同款VR設備，偶像貼臉體驗零時差！呈現的「次世代臨場體驗」，此次包括SEVENTEEN、TXT、BOYNEXTDOOR、ENHYPEN、BTS領軍 韓國頂級男團VR演唱會！五大男團 一次集結！「VISIONFESTA TMA-VR」展3/14空降臺北101。

▲▼知名YouTuber「快樂寶賤」、KOL麵麵、蓁蓁搶先觀賞日本同款VR設備。（圖／記者李毓康攝）

▲知名YouTuber「快樂寶賤」(左起)、KOL麵麵、蓁蓁搶先觀賞日本同款VR設備。（圖／記者李毓康攝）

此次包括SEVENTEEN、TXT、BOYNEXTDOOR、ENHYPEN、BTS領軍在台北101的「VISIONFESTA TMA-VR」，YouTuber與KOL們也受邀來體驗，展開有別於演唱會外的實景震撼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼知名YouTuber「快樂寶賤」、KOL麵麵、蓁蓁搶先觀賞日本同款VR設備。（圖／記者李毓康攝）

▲知名KOL麵麵、蓁蓁搶先觀賞日本同款VR設備。（圖／記者李毓康攝）

YouTuber寶賤也表示：「今天真的非常震撼，之前有看過一次VR電影，但是坐在電影院裡面，今天是一個展覽，可以一次看到五個團體活蹦亂跳，真的有坐在大腿上的感覺，平常很少有機會可以坐在演唱會第一排，覺得小鹿亂撞。」

▲▼知名YouTuber「快樂寶賤」、KOL麵麵、蓁蓁搶先觀賞日本同款VR設備。（圖／記者李毓康攝）

▲知名YouTuber「快樂寶賤」、KOL麵麵、蓁蓁體驗VR設備。（圖／記者李毓康攝）

寶賤也透露追星史，「我10幾年前開始追少女時代，一直以來都希望有朝一日可以主持他們活動，現在有慢慢接到一些其他韓星的主持，也算是另類追星成功，發揮喜歡做的事，希望未來可以接觸少女時代。」

寶劍也炫耀：「去年有主持一場拼盤演唱會在戶外場地，當天有下雨，在現場的時候雨是斜的射進來，要坐椅子的時候，宣美就親自幫我擦椅子，台下萬人粉絲盯著我，我感受到萬人的殺氣，我就馬上拿外套狂擦她的椅子，當天滿印象深刻。」

麵麵今天是替妹妹來體驗，她笑說：「在偶像面前，好像有快被踩到的感覺，真的很震撼，有被嚇到，近到好像可以拉鞋帶，我們平常主要追BTS田柾國，好像目前沒有圓夢機會，今天算是達成小目標，我平常其實蠻懶的，看到偶像們上節目很耀眼很努力，那我好像也不能不努力了。」

松鼠則說，平常喜歡BTS跟 JHOPE，但是一直沒有機會追星達陣！她說：「平常還蠻難達陣的，今天算是一點小圓夢 很開心很滿足，偶像力量，我會覺得有時候在台上很辛苦，但那個笑容會很像偶像一樣，會一直想要帶笑容給大家。

江江也透露，自己比較喜歡女團BP，平常可能會心情不好就會去看他們唱歌的影片，最喜歡看他們上綜藝節目，可以看到真實個性，會覺得他們真的充滿魅力， 日前團員Jennie被包圍，他認為每個人想法會不一樣，「我覺得有正面有反面，她自己在工作狀況當然不希望被包圍住，覺得她表情可能不想被大家看到。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

快樂寶賤

推薦閱讀

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往…昔2原因分手蔡依林

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往…昔2原因分手蔡依林

5小時前

大谷翔平「凡事護妻優先」！日媒死守2規定…WBC真美子神隱內幕曝

大谷翔平「凡事護妻優先」！日媒死守2規定…WBC真美子神隱內幕曝

5小時前

小當家真的參戰地府大賽！　《中華一番》預告冥界篇開幕

小當家真的參戰地府大賽！　《中華一番》預告冥界篇開幕

17小時前

金秀賢1年前哭著捍衛清白！最新近況曝　律師出面：不願賠韓幣28億

金秀賢1年前哭著捍衛清白！最新近況曝　律師出面：不願賠韓幣28億

3小時前

愛莉莎莎韓國割雙眼皮！術後模樣曝網指「撞臉胡瓜」釣出她親回應

愛莉莎莎韓國割雙眼皮！術後模樣曝網指「撞臉胡瓜」釣出她親回應

8小時前

韓佳人挑戰「中國網紅妝」掀兩極評價　陸網吐槽：素顏還比較美

韓佳人挑戰「中國網紅妝」掀兩極評價　陸網吐槽：素顏還比較美

16小時前

直擊／來看Highlight「機場竟接到香港大咖」　歌迷嚇歪：他怎在這

直擊／來看Highlight「機場竟接到香港大咖」　歌迷嚇歪：他怎在這

1小時前

陸劇女星遭嘲「古裝腫又蠢」！留言者竟是宮鬥劇女星　凌晨急道歉

陸劇女星遭嘲「古裝腫又蠢」！留言者竟是宮鬥劇女星　凌晨急道歉

7小時前

嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」！泛淚說原因：真的不是因為懷孕

嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」！泛淚說原因：真的不是因為懷孕

3/12 12:24

愛莉莎莎開箱新家「長得不一樣」　認赴韓國整型術後模樣曝光

愛莉莎莎開箱新家「長得不一樣」　認赴韓國整型術後模樣曝光

19小時前

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

3/11 16:46

南太鉉「改當上班族」超慘近況曝光　遭求刑1年半懊悔：我太愚蠢

南太鉉「改當上班族」超慘近況曝光　遭求刑1年半懊悔：我太愚蠢

5小時前

熱門影音

曾莞婷素顏

曾莞婷素顏
王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好

王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好
向佐秀功夫「突襲主持人」　險些踢到對方臉..超危險

向佐秀功夫「突襲主持人」　險些踢到對方臉..超危險
Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回

Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回
賴雅妍單身久到自我懷疑　迷上SEVENTEEN怦然心動

賴雅妍單身久到自我懷疑　迷上SEVENTEEN怦然心動
錄節目脫口「出生在東南亞」　張凌赫轟歧視雙語道歉

錄節目脫口「出生在東南亞」　張凌赫轟歧視雙語道歉
脫口「討厭男友用三星手機」　《單身》宋智雅失言遭網轟

脫口「討厭男友用三星手機」　《單身》宋智雅失言遭網轟
Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆

Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆
鄭智善證實來台灣開店！　透露「賣炸醬麵和炒碼麵」

鄭智善證實來台灣開店！　透露「賣炸醬麵和炒碼麵」
峮峮「廣告版面超過大谷」：很榮幸　曝台韓大戰贏球應援團哭一片！

峮峮「廣告版面超過大谷」：很榮幸　曝台韓大戰贏球應援團哭一片！
陳傑憲機上吐心聲「成績沒那麼好」 「會記得感動」：幾年後再來拚

陳傑憲機上吐心聲「成績沒那麼好」 「會記得感動」：幾年後再來拚
布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」
許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

向佐出席活動「突打網紅一巴掌」！　對方怒報警...他發聲回應：故意弄我

向佐出席活動「突打網紅一巴掌」！　對方怒報警...他發聲回應：故意弄我

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

網紅cos向太爆紅！遭她吐槽太Low　向佐直接同框「送個麻袋給你XD」

網紅cos向太爆紅！遭她吐槽太Low　向佐直接同框「送個麻袋給你XD」

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

看更多

賴雅妍單身久到自我懷疑　迷上SEVENTEEN怦然心動

即時新聞

剛剛
剛剛
19分鐘前0

郭書瑤認胸部超有用！　鍾瑶當場哭喊：「可以分我一點嗎？」

46分鐘前0

韓團就在眼前！　「快樂寶賤」被宣美擦椅子　趕緊做這件事保命

48分鐘前62

陳綺貞贏了！遭前男友鍾成虎控告6罪「全不起訴」：真相終究大白

1小時前10

胡瓜《週末最強大》去年底開播 本周開始重播華視回應了

1小時前60

直擊／李泳知超chill！抵高雄穿拖鞋　停留10分鐘簽名、熱情狂聊天

1小時前34

直擊／來看Highlight「機場竟接到香港大咖」　歌迷嚇歪：他怎在這

1小時前0

Netflix宣布了！《Kpop獵魔女團》製作續集　現象級動畫觀看破5億

2小時前0

高雄櫻花季重磅卡司今起連3天開唱　交通管制、場內攻略一次看

2小時前30

女偶像首公開生產影片！陣痛跪床羊水破…遇「寶寶卡骨盆」險剖腹

3小時前120

金秀賢1年前哭著捍衛清白！最新近況曝　律師出面：不願賠韓幣28億

讀者迴響

熱門新聞

  1. 錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往
    5小時前1619
  2. 大谷翔平「凡事護妻優先」！日媒死守2規定
    5小時前42
  3. 《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！
    17小時前126
  4. 金秀賢1年前哭著捍衛清白！最新近況曝　律師出面：不願賠韓幣28億
    3小時前24
  5. 愛莉莎莎韓國割雙眼皮！網指「撞臉胡瓜」親回應
    8小時前1010
  6. 韓佳人挑戰「中國網紅妝」掀兩極評價
    16小時前83
  7. 直擊／來看Highlight「機場竟接到香港大咖」　歌迷嚇歪：他怎在這
    1小時前63
  8. 陸劇女神遭嘲「古裝腫又蠢」！留言者竟是宮鬥劇女星
    7小時前
  9. 嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」
    3/12 12:242221
  10. 愛莉莎莎開箱新家「長得不一樣」認赴韓整型
    19小時前248
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合