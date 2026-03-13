陳綺貞贏了！遭前男友鍾成虎控告6罪「全不起訴」：真相終究大白

記者蔡琛儀／綜合報導

文青女神陳綺貞和音樂人前男友鍾成虎分手後，2023年爆發糾紛，更因此鬧上法院，鍾成虎指控她涉嫌違反《著作權法》等罪，陳綺貞則提起民事訴訟反控前男友，經過近3年的時間，台北地檢署調查後認定罪嫌不足，陳綺貞遭鍾成虎指控洩漏工商秘密等6項罪名，近日宣佈全數不起訴。

▲▼陳綺貞和前男友鍾成虎分手後撕破臉。（圖／翻攝instagram/cheerhave、資料照／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，陳綺貞稍早發文表示：「感謝檢察官明鑑，也感謝我們法律團隊的努力，真相終究大白，全部罪名都不起訴。我相信這對所有音樂人以及像我一樣的創作人都有莫大的意義，也謝謝大家一直以來的支持。」

2024年陳綺貞突現身地檢署，遭鍾成虎提告違法《著作權法》一事才傳開，據《太報》報導，鍾成虎指控，陳綺貞未經公司同意，透過經理將公司擁有專屬授權的專輯、單曲及演唱會影音等內容複製至NAS硬碟，涉嫌「無故洩漏工商秘密」、「無故洩漏電腦秘密」、「背信」、「無故取得電磁紀錄」、「違反《著作權法》重製侵害著作財產權」及「違反《營業秘密法》重製營業秘密」等6項罪名。

不過經台北地檢署調查，認定陳綺貞相關備份行為僅屬保存用途，並未對外洩漏資料，也未造成告訴人實質損害，因此認為犯罪嫌疑不足，決定不起訴。而陳綺貞近年都以音樂節等拼盤演出為主，已許久沒有舉辦個人演唱會，粉絲也期望能夠早日等到演出好消息。