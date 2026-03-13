直擊／李泳知超chill！抵高雄穿拖鞋　停留10分鐘簽名、熱情狂聊天

記者吳睿慈／高雄報導

南韓人氣女星李泳知14日即將參演2026高雄櫻花季演出，她13日提早抵達高雄，向來很隨性的她，此趟穿著拖鞋搭機，更簡便地穿上灰色帽T現身，一看到現場破百歌迷在大廳等待，她立刻朝粉絲方向前進，近10分鐘內聊天、簽名，超親民。

▲▼李泳知超chill現身。（圖／記者劉亮亨攝）



李泳知13日搭乘班機來到高雄，她打扮超居家穿著拖鞋現身，朝粉絲方向收信、收巧克力，還熱情地用英文表示「See you soon」，更拿起麥克筆簽名，不論是演唱路票券、小卡、手機殼通通可以簽，她也親切致謝「Thank you so much」。

▲▼李泳知與粉絲擊掌。（圖／記者劉亮亨攝）



李泳知邊聊天邊簽名，還舉起手與歌迷擊掌，現場彷彿小型簽名會，長達近10分鐘的互動，但因行程關係，她沒能簽到後排粉絲，只能雙手合十表示歉意，但依舊滿滿熱情，一路上揮手打招呼。

《2026 7-ELEVEN 高雄櫻花季》於3月13日至3月15日登場，今年陣容超級豪華，從韓流天團、巨星 BOYNEXTDOOR、WENDY、HIGHLIGHT、李泳知、SUPER JUNIOR-D&E、VIVIZ、日本靈魂放克代表 ALI，到人氣歌手 Karencici、丁噹、卓文萱、許富凱，超多重磅卡司齊聚高雄！