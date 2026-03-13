施文彬曝高中混舞廳認識阿兵哥當好友　N年後他竟「成為大咖綜藝男星」

記者蔡琛儀／台北報導

「2026真愛秀．藍寶石大歌廳」將於5月9、10日溫馨登場，今年歡慶五周年，除了找來秀場天王黃西田與苗可麗、侯怡君兩大金鐘主持天后搭檔掌舵主持棒，演唱嘉賓更請到葉啟田、張秀卿、曹雅雯等，還首次迎來金曲歌王施文彬及多次入圍金曲歌后的吳淑敏。

▲施文彬登上高流藍寶石。（圖／高雄流行音樂中心提供）

兩人年紀相差16歲，其實出道時間相近，私下還是認識20多年的「忘年之交」，施文彬也曾親自為吳淑敏製作過專輯，因此累積出好交情；這次透過高流邀請能在藍寶石同台「再續前緣」，彼此都非常期待屆時能再次合作重現當年的默契火花。

施文彬透露自己真正接觸秀場的時間很短，「當年剛出道時只參加了台北太陽城倒數第二場以及台中聯美的最後一場演出，這次終於有機會能踏上高流藍寶石，雖然不是在舊址，但我來說，這至少彌補了出道34年的缺憾！」談及早年的秀場趣事，施文彬透露，高中時期因熱愛在舞廳跳Disco，因此結識了還是職業軍人的潘若迪及現為知名編舞老師的朱孝中。

▲施文彬。（圖／高雄流行音樂中心提供）

多年後，當施文彬在太陽城舞台上高歌〈傷心酒店〉與〈愛愈深心愈凝〉時，赫然發現台下的舞群指導竟是老友朱孝中，「那種感覺非常特別！高中的好朋友一起跳舞，長大後居然在秀場舞台上以歌手與專業舞群的身分同台。」

這次施文彬也將和許多過去在秀場活動上結識的「老戰友」們相見歡，施文彬表示：「其實這次的卡司中有許多歌手像是張秀卿、王瑞霞還有主持人苗可麗、侯怡君都有合作過，很高興能跟這麼多優秀的歌手一起登上藍寶石大歌廳！不過最開心的莫過於能見到葉啟田大哥本人，因為我出道的時候他已經從政，一直沒機會合作，因此非常期待能在藍寶石五周年的舞台上與寶島歌王同框！」目前僅剩5月10日尚有零星票券，詳上高流藍寶石售票網頁。