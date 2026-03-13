直擊／來看Highlight「機場竟接到香港大咖」　歌迷嚇歪：他怎在這

記者吳睿慈／高雄報導

2026高雄櫻花季即將在3月13日到15日於高雄夢時代正對面廣場舉辦，稍早，人氣團體Highlight於接近14點時抵達，親切與粉絲打招呼揮手，但緊接著粉絲就意外接到香港頂流大咖「MIRROR成員呂爵安（Edan）」，全場驚呼「他怎麼在這」。

▲▼Highlight抵台。（圖／記者劉亮亨攝）



Highlight這趟是為櫻花季訪台，他們人氣超高，抵達小港機場時，關內已經收遍歌迷的禮物，來到入境大廳時，4人雖戴著帽子低調現身，但聽到歌迷熱烈呼喊聲，他們仍親切地揮手打招呼，在工作人員的護送下離開。

▲香港頂流團體MIRROR成員呂爵安（Edan）驚喜現身接機大廳。（圖／記者吳睿慈攝）



特別的是，Highlight抵達沒多久後，香港頂流團體MIRROR成員呂爵安（Edan）竟驚喜現身接機大廳，他此趟是為助陣邱鋒澤的演出，兩人將有一段合體表演，他現身時吸引許多粉絲的注目，聽到歌迷喊他名字，也特地親切地回頭望，非常親民。

不僅如此，不止關外掀暴動，稍早Edan現身機場關內時，也有許多香港遊客認出他，不斷驚呼「他很有名」，熱情呼喚他的名字。