Netflix宣布了！《Kpop獵魔女團》製作續集　現象級動畫觀看破5億

Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》宣布要製作續集！該片自2025年6月上線後掀起全球收看熱潮，創下超過5億次觀看紀錄。官方13日正式宣布推出續集，導演兼編劇瑪姬姜和克里斯艾伯翰斯將聯手回歸。

▲Netflix宣布《Kpop獵魔女團》製作續集。（圖／翻攝自IG）

平台宣布續集製作

綜合外電報導，《Kpop 獵魔女團》發表製作續集的消息，正值奧斯卡頒獎典禮前夕，本片入圍最佳動畫長片與原創歌曲〈Golden〉。該片由Sony Pictures Animation開發與製作，並透過授權協議直接於Netflix上線，成為現象級作品，目前已躍升為Netflix史上最受歡迎的電影。《Kpop 獵魔女團》甚至在2025年秋季推出粉絲同唱特別場版本登上戲院，票房也獲得成功。

Netflix首席內容長貝拉巴賈里亞表示：「透過《Kpop 獵魔女團》，瑪姬與克里斯不僅接觸觀眾，更點燃了一個跨越語言、世代與類型的全球粉絲社群。我們非常自豪能深化與他們的合作，並與Sony Pictures Animation的夥伴一起，以驚喜與喜悅的方式拓展這個宇宙。」

橫掃電影、音樂獎

《Kpop獵魔女團》自推出以來更一路橫掃各大獎項，不僅榮獲第83屆金球獎最佳動畫片，還被《時代雜誌》選為2025年度突破人物代表作之一。該片在第53屆安妮獎中獲得多達10項提名。

此外，電影原聲帶也表現亮眼，除了成功入圍第98屆奧斯卡最佳原創歌曲獎，日前在今年第68屆葛萊美獎一舉拿下5項提名，其中〈Golden〉更奪得最佳視覺媒體歌曲獎，成為首支獲此殊榮的K-POP歌曲。