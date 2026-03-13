女偶像首公開生產影片！陣痛跪床羊水破…遇「寶寶卡骨盆」險剖腹

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

aespa5月回歸！「必紅定律」中了
明晨最冷探9度　周末起全台回溫
南太鉉「改當上班族」超慘近況曝
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

劉昴星 小川悅司 韓佳人 愛莉莎莎 許維恩 梓梓 陳晨威 若綺

松村沙友理首公開生產影片！陣痛跪床羊水破…遇「寶寶卡骨盆」險剖腹

記者陳芊秀／綜合報導

日本女團「乃木坂46」前成員松村沙友理去年（2025）12月3日閃電宣布懷孕結婚，老公是比她年長的圈外人。她昨日（12）再拋出震撼彈，透過YouTube頻道公開第一胎生產過程，從長時間忍耐陣痛到生產，掀起熱烈迴響。

▲▼松村沙友理公開第一胎生產影片。（圖／翻攝自YouTube）

▲松村沙友理去年12月宣布懷孕閃婚，昨天發文宣布生娃，並公開第一胎生產影片。（圖／翻攝自IG）

松村沙友理自從宣布結婚懷孕後，便暫停工作專心養胎。她昨日發文報喜，表示已平安誕下第一個孩子，「珍貴的寶物來到我的身邊」，字裡行間滿溢為人母的喜悅與感恩，同時上傳一支名為《見到寶寶的那一天》的生產紀錄片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片從松村沙友理在床上陣痛的畫面開始，接著感覺到羊水破了，便緊急到醫院待產，到了醫院後陣痛仍然持續，接著打麻醉、等待子宮頸開指。據悉她選擇無痛分娩，一旦麻醉效力一過，就又開始陣痛。

▲▼松村沙友理公開第一胎生產影片。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼松村沙友理公開第一胎生產影片。（圖／翻攝自YouTube）

▲影片紀錄松村沙友理陣痛到羊水破緊急到醫院待產，陣痛仍持續中。（圖／翻攝自YouTube）

松村沙友理坦言「大約持續用力了4個小時」，期間甚至一度因寶寶的頭與肩膀卡在骨盆，為此戴上氧氣罩，面臨可能要緊急剖腹產，後來在醫護人員協助下，她抱著「就算自己怎樣都沒關係」的心情，傾盡全力迎來寶寶誕生。影片也收錄寶寶的哭聲，過程驚險又令人感動。

▲▼松村沙友理公開第一胎生產影片。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼松村沙友理公開第一胎生產影片。（圖／翻攝自YouTube）

▲松村沙友理寶寶一度卡住，醫護人員協助下，最後平安生下寶寶。（圖／翻攝自YouTube）

生產記錄由松村沙友理的姐姐負責拍攝，影片大多以字幕呈現她的心聲，完整記錄這段既辛苦又感動的經歷。影片曝光後，網友留言區湧入大量祝福與感動回應，「能看到偶像成為媽媽的瞬間真的好珍貴」、「沒想到能這麼真實公開生產畫面」、「感動到哭出來」。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

松村沙友理

推薦閱讀

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往…昔2原因分手蔡依林

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往…昔2原因分手蔡依林

5小時前

大谷翔平「凡事護妻優先」！日媒死守2規定…WBC真美子神隱內幕曝

大谷翔平「凡事護妻優先」！日媒死守2規定…WBC真美子神隱內幕曝

4小時前

小當家真的參戰地府大賽！　《中華一番》預告冥界篇開幕

小當家真的參戰地府大賽！　《中華一番》預告冥界篇開幕

17小時前

金秀賢1年前哭著捍衛清白！最新近況曝　律師出面：不願賠韓幣28億

金秀賢1年前哭著捍衛清白！最新近況曝　律師出面：不願賠韓幣28億

3小時前

愛莉莎莎韓國割雙眼皮！術後模樣曝網指「撞臉胡瓜」釣出她親回應

愛莉莎莎韓國割雙眼皮！術後模樣曝網指「撞臉胡瓜」釣出她親回應

8小時前

韓佳人挑戰「中國網紅妝」掀兩極評價　陸網吐槽：素顏還比較美

韓佳人挑戰「中國網紅妝」掀兩極評價　陸網吐槽：素顏還比較美

16小時前

直擊／來看Highlight「機場竟接到香港大咖」　歌迷嚇歪：他怎在這

直擊／來看Highlight「機場竟接到香港大咖」　歌迷嚇歪：他怎在這

1小時前

陸劇女星遭嘲「古裝腫又蠢」！留言者竟是宮鬥劇女星　凌晨急道歉

陸劇女星遭嘲「古裝腫又蠢」！留言者竟是宮鬥劇女星　凌晨急道歉

7小時前

嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」！泛淚說原因：真的不是因為懷孕

嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」！泛淚說原因：真的不是因為懷孕

3/12 12:24

愛莉莎莎開箱新家「長得不一樣」　認赴韓國整型術後模樣曝光

愛莉莎莎開箱新家「長得不一樣」　認赴韓國整型術後模樣曝光

19小時前

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

3/11 16:46

南太鉉「改當上班族」超慘近況曝光　遭求刑1年半懊悔：我太愚蠢

南太鉉「改當上班族」超慘近況曝光　遭求刑1年半懊悔：我太愚蠢

5小時前

熱門影音

曾莞婷素顏

曾莞婷素顏
王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好

王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好
向佐秀功夫「突襲主持人」　險些踢到對方臉..超危險

向佐秀功夫「突襲主持人」　險些踢到對方臉..超危險
Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回

Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回
賴雅妍單身久到自我懷疑　迷上SEVENTEEN怦然心動

賴雅妍單身久到自我懷疑　迷上SEVENTEEN怦然心動
錄節目脫口「出生在東南亞」　張凌赫轟歧視雙語道歉

錄節目脫口「出生在東南亞」　張凌赫轟歧視雙語道歉
脫口「討厭男友用三星手機」　《單身》宋智雅失言遭網轟

脫口「討厭男友用三星手機」　《單身》宋智雅失言遭網轟
Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆

Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆
鄭智善證實來台灣開店！　透露「賣炸醬麵和炒碼麵」

鄭智善證實來台灣開店！　透露「賣炸醬麵和炒碼麵」
峮峮「廣告版面超過大谷」：很榮幸　曝台韓大戰贏球應援團哭一片！

峮峮「廣告版面超過大谷」：很榮幸　曝台韓大戰贏球應援團哭一片！
陳傑憲機上吐心聲「成績沒那麼好」 「會記得感動」：幾年後再來拚

陳傑憲機上吐心聲「成績沒那麼好」 「會記得感動」：幾年後再來拚
布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」
許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

向佐出席活動「突打網紅一巴掌」！　對方怒報警...他發聲回應：故意弄我

向佐出席活動「突打網紅一巴掌」！　對方怒報警...他發聲回應：故意弄我

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

網紅cos向太爆紅！遭她吐槽太Low　向佐直接同框「送個麻袋給你XD」

網紅cos向太爆紅！遭她吐槽太Low　向佐直接同框「送個麻袋給你XD」

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

看更多

【不請自來？】機車半夜撞告別式會場　2人滾進靈堂...網酸：急著去上香

即時新聞

剛剛
剛剛
18分鐘前0

郭書瑤認胸部超有用！　鍾瑶當場哭喊：「可以分我一點嗎？」

45分鐘前0

韓團就在眼前！　「快樂寶賤」被宣美擦椅子　趕緊做這件事保命

47分鐘前62

陳綺貞贏了！遭前男友鍾成虎控告6罪「全不起訴」：真相終究大白

1小時前10

胡瓜《週末最強大》去年底開播 本周開始重播華視回應了

1小時前60

直擊／李泳知超chill！抵高雄穿拖鞋　停留10分鐘簽名、熱情狂聊天

1小時前34

直擊／來看Highlight「機場竟接到香港大咖」　歌迷嚇歪：他怎在這

1小時前0

Netflix宣布了！《Kpop獵魔女團》製作續集　現象級動畫觀看破5億

2小時前0

高雄櫻花季重磅卡司今起連3天開唱　交通管制、場內攻略一次看

2小時前30

女偶像首公開生產影片！陣痛跪床羊水破…遇「寶寶卡骨盆」險剖腹

3小時前120

金秀賢1年前哭著捍衛清白！最新近況曝　律師出面：不願賠韓幣28億

讀者迴響

熱門新聞

  1. 錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往
    5小時前1619
  2. 大谷翔平「凡事護妻優先」！日媒死守2規定
    4小時前42
  3. 《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！
    17小時前126
  4. 金秀賢1年前哭著捍衛清白！最新近況曝　律師出面：不願賠韓幣28億
    3小時前24
  5. 愛莉莎莎韓國割雙眼皮！網指「撞臉胡瓜」親回應
    8小時前1010
  6. 韓佳人挑戰「中國網紅妝」掀兩極評價
    16小時前83
  7. 直擊／來看Highlight「機場竟接到香港大咖」　歌迷嚇歪：他怎在這
    1小時前63
  8. 陸劇女神遭嘲「古裝腫又蠢」！留言者竟是宮鬥劇女星
    7小時前
  9. 嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」
    3/12 12:242221
  10. 愛莉莎莎開箱新家「長得不一樣」認赴韓整型
    19小時前248
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合