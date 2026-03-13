女偶像首公開生產影片！陣痛跪床羊水破…遇「寶寶卡骨盆」險剖腹

記者陳芊秀／綜合報導

日本女團「乃木坂46」前成員松村沙友理去年（2025）12月3日閃電宣布懷孕結婚，老公是比她年長的圈外人。她昨日（12）再拋出震撼彈，透過YouTube頻道公開第一胎生產過程，從長時間忍耐陣痛到生產，掀起熱烈迴響。

▲松村沙友理去年12月宣布懷孕閃婚，昨天發文宣布生娃，並公開第一胎生產影片。（圖／翻攝自IG）

松村沙友理自從宣布結婚懷孕後，便暫停工作專心養胎。她昨日發文報喜，表示已平安誕下第一個孩子，「珍貴的寶物來到我的身邊」，字裡行間滿溢為人母的喜悅與感恩，同時上傳一支名為《見到寶寶的那一天》的生產紀錄片。

影片從松村沙友理在床上陣痛的畫面開始，接著感覺到羊水破了，便緊急到醫院待產，到了醫院後陣痛仍然持續，接著打麻醉、等待子宮頸開指。據悉她選擇無痛分娩，一旦麻醉效力一過，就又開始陣痛。

▲影片紀錄松村沙友理陣痛到羊水破緊急到醫院待產，陣痛仍持續中。（圖／翻攝自YouTube）

松村沙友理坦言「大約持續用力了4個小時」，期間甚至一度因寶寶的頭與肩膀卡在骨盆，為此戴上氧氣罩，面臨可能要緊急剖腹產，後來在醫護人員協助下，她抱著「就算自己怎樣都沒關係」的心情，傾盡全力迎來寶寶誕生。影片也收錄寶寶的哭聲，過程驚險又令人感動。

▲松村沙友理寶寶一度卡住，醫護人員協助下，最後平安生下寶寶。（圖／翻攝自YouTube）

生產記錄由松村沙友理的姐姐負責拍攝，影片大多以字幕呈現她的心聲，完整記錄這段既辛苦又感動的經歷。影片曝光後，網友留言區湧入大量祝福與感動回應，「能看到偶像成為媽媽的瞬間真的好珍貴」、「沒想到能這麼真實公開生產畫面」、「感動到哭出來」。