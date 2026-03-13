妮可基嫚首談離婚後人生　「一切都會往好的方向前進」

▲妮可基嫚宣傳影集《獵殺史卡佩塔》，也首度正面回答關於離婚的話題。（Prime Video提供）



圖文／鏡週刊

在與第二任丈夫、鄉村歌手齊斯艾本（Keith Urban）於去年9月向法院訴請離婚後，妮可基嫚（Nicole Kidman）在宣傳影集《獵殺史卡佩塔》（Scarpetta），終於鬆口談到離婚，表示，「一切都會往好的方向前進。」

過去總是秉持無論戲份多寡、一年至少兩個作品問世、大小銀幕同時出擊的妮可基嫚，在宣傳《獵殺史卡佩塔》，被《綜藝報》問到打從去年9月後，是否一切都安好，她回答：「是的，一切都會往好的方向前進。我很感激我的家人，讓他們不用四處奔波，往前邁進，就是這樣。出於尊重，我不會討論其他種種，我保持在一個『我們還是一家人』的位置上。我們會持續這樣下去，我美麗的寶貝女兒，突然間變成女人了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當她被問到，每一年都算是屬於妮可基嫚的一年時，她說，「去年不能算，我很靜悄悄的。我還有很多事情要忙，我都躲在我的防護罩裡。」至於什麼時候回離開她所謂的「防護罩」，她說，「我正打算說，『2026年，該是時候了。』我跟珊卓布拉克（Sandra Bullock）完成了《超異能快感2》（Pratical Maigc 2），我們會火力全開處於女巫狀態。」

據悉妮可基嫚與齊斯艾本的離婚手續，到了今年1月正式塵埃落定，妮可基嫚獲得兩個女兒的主要監護權，而雙方同意替兩個女兒的重大決策共同承擔責任。

至於接下來的生活，是否會花更多時間在演藝事業，還是再跟兩個女兒相處上，妮可基嫚說過去考慮過執導電影，「這件事算是列在我的清單上，但我太忙了、要不然就是太累。身為一個演員，我還有想做的事，我想再接觸劇場。過去我在百老匯跟倫敦都有演出舞台劇，但對其他地方的劇場也很感興趣，像是芝加哥，是不一樣的、讓人很期待。但這得等到小孩到了一定年齡後才能做得到。現在還不是時候，我必須照顧孩子，這有點像是我的『未來清單』，這個夏天我都會在忙著小孩有關的事情。」

更多鏡週刊報導

《黑白大廚》鄭智善首參戰台綜《開火開伙》 搖手指提醒李玉璽：不可以叫姐姐

認識森林最被低估的生物 《狸想世界》帶領觀眾從河狸看天下

女兒被發現「暴風抽高」 林心如笑：買鞋子很困擾