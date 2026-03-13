金秀賢1年前哭著捍衛清白！最新近況曝　律師出面：不願賠韓幣28億

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天王金秀賢自2025年爆出與金賽綸生前交往過，且時間點疑似是女方未成年時期，遭到韓網全面封殺，就連廣告主也一一切割，已經消失長達1年。他不願賠償天價違約金，目前正與品牌方在打官司，13日來到第二次法庭辯論，金秀賢的代理律師全面否認金秀賢與未成年的金賽綸交往，因此不構成違約品牌方，不需賠償金錢。

▲金秀賢2025年被爆出交往金賽綸，外界質疑是女方未成年時期，但他主張交往時女方已經成年。（圖／翻攝自金賽綸Instagram、達志影像）

化妝品品牌A公司過去針對金秀賢及其經紀公司提出高達韓幣28億元（約台幣6300萬元）的損害賠償訴訟，雙方13日上午進行第二次辯論，金秀賢律師方表示：「A公司主張自己受到金錢上的損失，但我們的立場是，該合約根本不具備解約條件，因此無法認同對方主張的損失金額。」

​金秀賢的律師也補充道：「合約中載明『傳聞、謠言或未經證實的部分，不能成為解除合約的理由』，A公司認為《橫豎研究所》所說的內容屬實，但我方強調那些都是謠言。」金秀賢方面全面否認與未成年的金賽綸交往，等同無法認同化妝品公司以該謠言為由要求賠償。

▲金秀賢過去曾親自出面，哭著捍衛自己的清白。（圖／路透）



而同一時間，金秀賢與《橫豎研究所》的訴訟也在進行中，他控告對方散播謠言、毀謗，但一切結果還未出爐，因此，金秀賢的律師方也解釋：「最終這一切都只能等待刑事案件的結果。必須在那裡得出結論，我們才能針對該結論及損害賠償金額發表進一步意見。」

金秀賢一案最新進度仍在打官司，最終定論還沒出爐，然而，他的新戲《山寨人生》卻疑似有解封跡象，韓媒瘋傳戲劇高機率會照播，引起全球高度關注戲劇的動向。