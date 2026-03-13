遭《逐玉》AI換臉沒在怕！　陸男星「官宣BL男搭檔」震驚陸網

記者陳芊秀／綜合報導

29歲大陸男星何昶希在熱播陸劇《逐玉》扮演負心漢舉人「宋硯」，然而傳出因接拍BL劇《初三的六一兒童節》，導致被《逐玉》AI換臉，被視為軟封殺。而該部BL劇將於今日（13）晚間開播，他一早在微博發文「官宣」並Tag CP搭檔何衍朝，隨即引發陸網熱議。

▲何昶希拍《逐玉》，疑似因接演BL劇，播出時遭AI換臉。

何昶希於2019年參加選秀《青春有你》出道，微博粉絲多達600萬粉絲追蹤，13日透過微博公開發文「官宣」並且Tag合作BL劇的男星何衍朝，貼文更設定「置頂」。而何衍朝也以同樣方式發文回應。

▲何昶希、何衍朝發文「官宣」Tag對方。

▲何昶希BL劇13日起播出。



隨後何昶希再發長文談新劇角色，他透露，自己飾演的「何初三」生長在充滿煙火氣卻也混雜不堪的港龍城寨，是一個渴望脫離泥沼、卻又為愛甘願以身入局的人，並寫到「為了愛多一點私心，為此三刀六洞（黑道規矩）都不懼。」他提到自己身為演員，「無論是什麼形式、什麼類型的戲，都會全力以赴，不敷衍每一個角色」，這段發言也被解讀是回應被《逐玉》換臉。

▲何昶希再發長文，提及「無論是什麼形式、什麼類型的戲，都會全力以赴，不敷衍每一個角色」，疑似回應遭《逐玉》AI換臉。

陸網見到何昶希、何衍朝的「官宣文」，輪番留言「何昶希要幹什麽，我們UNINE重組演唱會還有希望嗎」、「還置頂了」、「別這樣我害怕」、「誰教你這樣發微博的」、「何意味」、「麥（賣）這麼大」、「你倆膽子是真大啊」。還有人解讀「我在顫抖，這把是何昶希帶著何衍朝向《逐玉》復仇來的」。