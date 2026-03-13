ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
大谷翔平「凡事護妻優先」！日媒死守2規定…WBC真美子神隱內幕曝

記者陳芊秀／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）正持續上演激戰，日本隊連4勝晉級後已前往美國邁阿密，而支持球隊獲勝的關鍵人物正是旅美球星大谷翔平。而他不僅球場表現出色，最重視「守護家人」，無論球賽轉播畫面還是媒體報導，都不見妻子真美子，原來是日本嚴守兩大規定。

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

▲世界棒球經典賽大谷翔平代表日本隊出賽。（圖／記者林敬旻攝）

據日媒《女性SEVEN》報導，日本隊3月6日對決中華隊，台灣球迷也傳出「真美子在哪裡？」的聲音，可見她在台灣也擁有一定的人氣，掀起各界「想親眼見到她」的期待氛圍。不過體育報記者表示，媒體間有個不成文的採訪規則，「不能接觸真美子小姐本人，就連可能出現她的觀眾席周邊畫面也禁止拍攝。若違反規定，甚至可能被禁止入場，現場瀰漫著緊張氣氛」。無論是球賽轉播畫面，還是體育報的報導版面，確實都沒有真美子的身影。

報導引述一位自稱是與真美子家人熟識的友人的爆料，指真美子婚後首度回日本，在大谷翔平位於東京的住處招待祖父母，讓長輩與可愛的孫女相見。而且她長期在外國生活，回國辦許多手續，爆料稱她戴著眼鏡、低調前往東京的區公所，身邊還有保鑣陪同。

大谷翔平凡事以妻子為優先，打從2月24日回到日本，相較於其他選手選擇飛抵名古屋中部機場，他則是選在羽田機場降落，先把妻子真美子和女兒、愛犬送回家後，才前往名古屋與球隊會合。WBC開賽後，大多數選手的家屬都在相關人士席位觀賽，真美子沒有出現，球界人士透露，「據說她並非每場都到場觀看，即便到場也是在VIP席」，真美子受關注的程度與其他選手家人不同，該位人士推測道：「或許是大谷翔平體貼地認為，沒有必要勉強妻子與其他夫人一起行動。」守護好家人，成為他能全力奮戰的動力。

▲ 真美子依偎在大谷的手臂旁，被溫柔地扶著。 （圖／達志影像）

▲大谷翔平凡事以妻子為優先，回日本先把妻兒送回家，再去與球隊會合。（圖／達志影像）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

脫口「討厭男友用三星手機」　《單身》宋智雅失言遭網轟

