aespa確定5月回歸！「必紅定律」時間中了　全世界MY嗨炸

記者劉宜庭／綜合報導

南韓大勢女團aespa要回來了！該團由Karina、Winter、Giselle、Ningning組成，今（13日）經紀公司證實回歸消息，她們目前正全力投入新專輯準備工作，預計將於今年5月正式推出新作品，消息一出立刻引發全球粉絲高度期待。

▲aespa確定5月回歸。（圖／翻攝自aespa IG）



據韓媒報導，aespa自去年 9 月《Rich Man》活動結束後，團員們雖然忙於海外行程，但仍積極籌備新專輯，目前正進入全力衝刺階段，目標於5月回歸，這也是繼去年9月發行迷你六輯《Rich Man》後，時隔9個月的華麗回歸。對此，所屬公司SM娛樂今證實，aespa正在為5月的回歸目標準備新專輯。

5月「必紅定律」！神曲全是這月份出的

值得一提的是，外界推測aespa此次回歸日期選在5月並非偶然，細數過往戰績，5月堪稱是 aespa 的「本命月」。帶領團體躍升大眾化的經典神曲《Next Level》以及充滿夏日氣息的《Spicy》都是在5月發行；而去年橫掃排行榜、掀起全球「Su-Su-Su-Supernova」旋風的正規一輯《Armageddon》，同樣也是在5月登場。

▲SM證實aespa目前正在籌備新專輯。（圖／翻攝自aespa IG）

由於過往在5月推出的作品皆能引起爆炸性的話題與商業成績，業界紛紛看好這次新作能再度預約「夏季神曲」寶座，引發「音源榜 All Kill」的連鎖效應。

專輯銷量保證！連5張「百萬首周銷量」

除了音源成績亮眼，aespa在實體專輯的號召力更是驚人。從《Girls》成為K-pop史上首張首周突破百萬銷量的女團專輯開始，後續作品如《MY WORLD》（169萬張）、《Armageddon》（115萬張）、《Drama》（113萬張）到上一張《Rich Man》（108萬張），已寫下連續5張專輯達成百萬首周銷量的狂暴紀錄。

aespa每一次回歸都能帶來全新的視覺衝擊與洗腦旋律，究竟這次會以什麼樣的「曠野概念」回歸，不只MY們（aespa粉絲名）高度關切，全世界的目光也都在看。