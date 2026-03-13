南太鉉「改當上班族」超慘近況曝光　遭求刑1年半懊悔：我太愚蠢

記者劉宜庭／綜合報導

南韓歌手南太鉉（남태현）自退出團體WINNER後爭議不斷，不僅陷入毒品醜聞，去年更因酒駕遭起訴。首爾西部地方法院昨（12日）開庭審理，檢方考量他前科累累且於假釋期間再犯，當庭建請判處1年6個月有期徒刑。南太鉉則在最終陳述中低頭懺悔，也曝光目前成為上班族近況。

▲南太鉉酒駕遭檢方求刑1年6個月。（圖／翻攝自南太鉉IG）

假釋期間又酒駕超速！檢方：罪行惡劣

根據檢方調查，南太鉉此次涉嫌在江邊北路一帶酒後駕車，不僅血液酒精濃度高達0.08%，達吊銷駕照標準，甚至在速限道路上以時速182公里的驚人速度狂飆，且他當時仍處於毒品案的假釋考驗期內。檢方在庭上強烈譴責：「被告在不到兩年的時間內重複犯下相同罪行，且在假釋期間無視法律，其罪行極其惡劣。」最終向法院求處有期徒刑1年6個月，並處以100萬韓元（約台幣2.1萬元）罰金。

認了「毀掉自己」！南太鉉感言求輕判

南太鉉昨出席穿著一身極簡的黑色毛衣，戴著黑框眼鏡，整個人清瘦了許多。當法官循例詢問職業時，他平靜卻略顯沙啞地回答：「上班族。」在最終陳述中，他坦言，自15歲進入演藝圈成為練習生，長期處於畸形的高壓環境，讓他迷失了方向，「在這過程中，我將不成熟的部分包裝成憂鬱和靈感，最終這只是藉口。雖然我運氣好，獲得了人氣、名譽和經濟回報，但最終卻走向了毀滅。」

▲南太鉉目前職業是普通上班族。（圖／翻攝自南太鉉IG）

律師打同情牌：他正住院治療、沒錢請律師

南太鉉認了過去的他不成熟且愚蠢，懊悔表示：「現在我意識到所有的原因都在於我自己，我也知道改變的最終責任在於我自己。我非常清楚自己過去的錯誤是不可原諒的，並會努力改變自己。」他的辯護律師在庭上揭露了其鮮為人知的近況。為了擺脫藥物與心理陰影，南太鉉目前正住院接受精神科治療，且因演藝事業全面停擺，經濟狀況極度困難，「他在反思自己的過去，感到後悔。從偶像歌手轉變為現在的上班族，努力過著普通市民的生活。請給他最後一次機會。」

回首2014年，南太鉉以YG娛樂旗下王牌男團 WINNER 成員出道時，其才華橫溢的形象被譽為「音樂圈的瑰寶」。然而，2016年退團後，他雖然成立了South Club延續音樂夢，卻接連爆出負面負面新聞，從約會暴力到毒品、酒駕，昔日天才音樂人的形象早已崩塌。此次酒駕案是否會讓他面臨牢獄之災，各界正高度關注。

