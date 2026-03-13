錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往…昔2原因分手蔡依林

記者陳芊秀／綜合報導

41歲混血男模錦榮過去與音樂天后蔡依林（Jolin）合作MV譜出戀曲，交往長達6年，直到2016年兩人宣告分手。他去年被目擊與一名高䠷纖細的長髮洋妞在林森北路超商親密互動，昨日（12）出席公開活動時，大方承認戀情，更稱讚對方是「高智商才女」。

▲錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往。（圖／翻攝自IG）

據《中國時報》報導，錦榮昨日以「最帥一日店長」身份現身，透露自己因患有嚴重過敏，平時飲食極其自律，深怕臉部腫脹影響工作。談及感情狀況，他鬆口認愛，表示去年3月被週刊拍到的長髮洋妞確實是現任女友。而且他自嘲與女友「Level完全不同」，誇讚對方智商高達140，不僅記憶力過人、幾乎過目不忘，相處時更讓他心服口服。每當兩人記憶出現偏差，只要女友問一句「不記得了嗎？」他便會乖乖投降表示「妳說的對」。

對於兩人的相處模式，錦榮透露女友個性直率，曾直接打臉他準備的驚喜，女友直言：「謝謝你想到我，但我真的不喜歡這個。」雖然當下感到尷尬，但他發現這份「直爽」反而是優點，不必花心思猜疑，相處起來更加透明、踏實，爭吵也隨之減少。年過40的他，也難掩對家庭的渴望，坦言目前是以結婚為目標進行交往，期待與女方攜手邁向人生新階段。

回顧錦榮過去的戀情，曾與模特兒Akemi（香月明美）、韓裔美籍女星Kirstin Leigh交往，與蔡依林的「VJ戀」曾因「最萌身高差」轟動娛樂圈，卻在交往6年後分手。據了解，兩人感情觸礁的主因源於婚姻觀念的巨大鴻溝。錦榮受訪曾表示嚮往的婚姻是女方須「冠夫姓」、「夫妻財產共有」且「婚戒不離手」，不過經紀人隨即解釋是因為中文不好表達錯誤，當時蔡依林友人透露，雙方分手與錢無關，分手是因為「聚少離多」與「個性、興趣分歧」的因素，也沒有第三者介入，這段長跑多年的情史是和平劃下句點。