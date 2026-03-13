直擊／Highlight出發高雄包緊緊　《ETtoday》13：30直播抵台現況

記者吳睿慈／高雄報導

2026高雄櫻花季即將於13日到15日在夢時代正對面廣場舉行，今年同樣邀來海外超人氣卡司助陣，韓團Highlight與女星李泳知預計在13日下午抵達小港機場，稍早，仁川機場出發畫面也隨之曝光，Highlight的4位成員皆以長袖服裝為主，其中，尹斗俊更戴上眼鏡現身，既斯文又帥氣。

▲李起光、孫東雲包緊緊出發。（圖／讀者提供）



Highlight稍早約11點（台灣時間10點）現身仁川機場，4人以輕鬆休閒的機場時尚現身，低調卻不失明星氣場，面對鏡頭親切打招呼，而他們此趟訪台是為14日的6高雄櫻花季來台開唱，高雄小港機場從早上9點多便有歌迷在場等待。

▲尹斗俊、梁耀燮同行一起出發。（圖／讀者提供）



另外，人氣女歌手李泳知也預計在13日下午抵達小港機場。《ETtoday》將全程直播，從Highlight到李泳知，讓粉絲可以線上一睹人氣韓星抵台風采。

《2026 7-ELEVEN 高雄櫻花季》於3月13日至3月15日登場，今年陣容超級豪華，從韓流天團、巨星 BOYNEXTDOOR、WENDY、HIGHLIGHT、李泳知、SUPER JUNIOR-D&E、VIVIZ、日本靈魂放克代表 ALI，到人氣歌手Karencici、丁噹、卓文萱、許富凱，超多重磅卡司齊聚高雄！