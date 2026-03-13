田曦薇趴身上！張凌赫誘惑問「想吃糖嗎？」狂親　《逐玉》CP戲外牽手甜度破表

記者蕭采薇／台北報導

由張凌赫、田曦薇領銜主演的古裝劇《逐玉》開播後人氣狂飆，劇情講述屠夫之女「樊長玉」（田曦薇 飾）在雪地救回背負血仇的落難侯爺「謝征」（張凌赫 飾），兩人在荒唐的入贅婚姻中展開生死相伴的虐戀。

▲《逐玉》張凌赫（右）與田曦薇陳皮糖吻成名場面。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

近日播出的第9集中，兩人上演甜度爆表的「陳皮糖吻」，張凌赫對著趴在自己身上的田曦薇溫柔低語：「妳現在想吃糖嗎？」極致的性張力瞬間撩翻全網，成為粉絲瘋傳的經典名場面。

▲張凌赫（右）與田曦薇在劇中曖昧氛圍滿點。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

戲外牽手戴頭紗狂撒糖！粉絲嗨喊：根本世紀婚禮

不僅戲裡好嗑，兩人戲外的化學反應更是讓全場暴動！張凌赫與田曦薇11日合體出席《逐玉》線下宣傳活動，兩人牽手進場超甜。活動結束後，兩位主演更加碼PO出田曦薇戴上夢幻頭紗、與張凌赫甜蜜依偎的合照，超狂的售後服務讓粉絲嗨到最高點。

▲《逐玉》田曦薇躺在張凌赫的胸膛上。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

霸氣宣示「我殺豬養你」！張凌赫DV視角狂撩愛妻

除了甜吻，劇中田曦薇一句最真誠的情感表白「我殺豬養你」也引發熱議。兩人在線下活動中特別重現這段情境劇，張凌赫手持DV以「老公視角」拍攝田曦薇，當田曦薇霸氣喊出要殺豬養他時，張凌赫帶著曖昧笑意步步逼近反問：「妳殺豬養我，圖什麼？」田曦薇秒回：「圖你好看啊！」

兩人臉頰越靠越近，幾乎要貼在一起甜蜜互視，宛如現代小夫妻的超甜日常，惹得現場尖叫聲震耳欲聾。而在還原第一集躲避官兵的「豬圈對視」時，張凌赫因眼神戲太深情，還一度害羞笑場急喊：「等一下，讓我入戲一下！」逗趣互動笑翻眾人。

▲《逐玉》張凌赫飾演謝征。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）



男神超溫柔「哄妻神技」曝光！追愛打卡點週末登場



活動現場更充滿許多可愛亮點，田曦薇收到象徵角色的殺豬刀道具後玩心大發，把自己當成小豬作勢砍劈，還開心轉圈，模樣超級呆萌。而張凌赫則現場示範「哄妻神技」，面對鬧彆扭的田曦薇，他溫柔彎下腰頻頻湊近詢問「怎麼啦？」超犯規的舉動讓現場甜度再度超標。兩人隨後加碼跳起手勢舞，卻因不熟悉舞蹈而害羞地向粉絲鞠躬求擔待，默契十足的自然互動全被鏡頭記錄下來。

▲《逐玉》田曦薇飾演樊長玉。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

隨著開春大劇《成何體統》與《逐玉》接連爆紅，愛奇藝台灣站也宣布推出「唯有愛奇藝，給你好CP」特別活動。自3月16日起至3月31日止，將於西門町及LaLaport南港店3樓設置專屬「追愛地圖」戲劇打卡點，讓粉絲能近距離捕捉張凌赫與田曦薇，以及王楚然與丞磊兩對超強CP的身影。