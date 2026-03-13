ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
陸劇女星遭嘲「古裝腫又蠢」！留言者竟是宮鬥劇女星　凌晨急道歉

記者陳芊秀／綜合報導

31歲大陸女星王鶴潤曾演出宮鬥劇《延禧攻略》的番外篇《金枝玉葉》，近年也活躍戲劇演出。她的微博帳號意外出現在人氣陸劇女星王玉雯的討論貼文下，並留言：「她古裝太腫太蠢了，真的一點不靈氣。」其發言火速掀起陸網議論。

▲▼王玉雯傳出要演古裝劇《刺棠》遭嘲古裝腫又蠢，留言帳號被發現是女星王鶴潤。（圖／翻攝自微博）

▲王玉雯演出多部陸劇人氣漸升，傳出要演古裝劇《刺棠》。（圖／翻攝自微博）

有娛樂博主發文評論女星王玉雯傳出要演古裝劇《刺棠》，並指感覺不適合古偶妝造，留言串出現王鶴潤的微博帳號留言：「她古裝太腫太蠢了，真的一點不靈氣」，還加上笑哭表情符號。留言火速被截圖傳播，網友湧入質疑：「姐姐妳忘記切號了嗎？」、「明星對明星也這麼刻薄嗎？」、「忘記切號了？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼王玉雯傳出要演古裝劇《刺棠》遭嘲古裝腫又蠢，留言帳號被發現是女星王鶴潤。（圖／翻攝自微博）

▲▼王玉雯傳出要演古裝劇《刺棠》遭嘲古裝腫又蠢，留言帳號被發現是女星王鶴潤。（圖／翻攝自微博）

▲王玉雯被傳要演古裝劇《刺棠》的貼文下，遭嘲古裝腫又蠢，留言帳號被發現是女星王鶴潤。（圖／翻攝自微博）

▲▼王玉雯傳出要演古裝劇《刺棠》遭嘲古裝腫又蠢，留言帳號被發現是女星王鶴潤。（圖／翻攝自微博）

▲王鶴潤曾演宮鬥劇《金枝玉葉》。（圖／翻攝自微博）

王鶴潤工作室13日凌晨緊急發布道歉聲明，並解釋「工作室工作人員操作失誤，給王玉雯女士帶來了困擾與不便，我們在此致以最誠摯的歉意」，表示已嚴肅批評相關人員並加強管理。王鶴潤本人隨後也轉發工作室聲明，並發文：「真的非常非常非常抱歉。」其帳號顯示IP地址在西藏，而留言吐槽帳號IP顯示在上海，因此被視為爭議留言「非本人操作」的有力證據。

▲▼王玉雯傳出要演古裝劇《刺棠》遭嘲古裝腫又蠢，留言帳號被發現是女星王鶴潤。（圖／翻攝自微博）

▲王鶴潤轉發工作室道歉聲明，聲明指是工作人員操作失誤。（圖／翻攝自微博）

然而網友對於王鶴潤道歉留言看法兩極。部分網友開嗆：「爸呀大哥，一句道歉就解決了？又把責任推到工作人員身上了？？」、「能不能別甩鍋給工作人員啊」，甚至有人嘲諷這種回應手法是：「我惹禍甩鍋就這樣」。更有網友不滿道歉的誠意，直言：「連道歉都只是轉發gzs（工作室）的」、「敢做不敢當嗎？老老實實道歉就這麼難？又不是你舔人家跟你拍合照的時候了」，並強烈要求應該單獨「給王玉雯道歉」。另外也有網友根據貼文截圖中的IP位置分析：「姐IP在西藏啊，發那個評論的IP是上海，確實是工作人員失誤，能不能搞清楚事實再罵」，建議大眾應理性看待。

曾莞婷素顏

曾莞婷素顏
王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好

王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好
向佐秀功夫「突襲主持人」　險些踢到對方臉..超危險

向佐秀功夫「突襲主持人」　險些踢到對方臉..超危險
Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回

Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回
賴雅妍單身久到自我懷疑　迷上SEVENTEEN怦然心動

賴雅妍單身久到自我懷疑　迷上SEVENTEEN怦然心動
錄節目脫口「出生在東南亞」　張凌赫轟歧視雙語道歉

錄節目脫口「出生在東南亞」　張凌赫轟歧視雙語道歉
脫口「討厭男友用三星手機」　《單身》宋智雅失言遭網轟

脫口「討厭男友用三星手機」　《單身》宋智雅失言遭網轟
Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆

Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆
鄭智善證實來台灣開店！　透露「賣炸醬麵和炒碼麵」

鄭智善證實來台灣開店！　透露「賣炸醬麵和炒碼麵」
峮峮「廣告版面超過大谷」：很榮幸　曝台韓大戰贏球應援團哭一片！

峮峮「廣告版面超過大谷」：很榮幸　曝台韓大戰贏球應援團哭一片！
陳傑憲機上吐心聲「成績沒那麼好」 「會記得感動」：幾年後再來拚

陳傑憲機上吐心聲「成績沒那麼好」 「會記得感動」：幾年後再來拚
布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」
