陸劇女星遭嘲「古裝腫又蠢」！留言者竟是宮鬥劇女星　凌晨急道歉

31歲大陸女星王鶴潤曾演出宮鬥劇《延禧攻略》的番外篇《金枝玉葉》，近年也活躍戲劇演出。她的微博帳號意外出現在人氣陸劇女星王玉雯的討論貼文下，並留言：「她古裝太腫太蠢了，真的一點不靈氣。」其發言火速掀起陸網議論。

▲王玉雯演出多部陸劇人氣漸升，傳出要演古裝劇《刺棠》。（圖／翻攝自微博）

有娛樂博主發文評論女星王玉雯傳出要演古裝劇《刺棠》，並指感覺不適合古偶妝造，留言串出現王鶴潤的微博帳號留言：「她古裝太腫太蠢了，真的一點不靈氣」，還加上笑哭表情符號。留言火速被截圖傳播，網友湧入質疑：「姐姐妳忘記切號了嗎？」、「明星對明星也這麼刻薄嗎？」、「忘記切號了？」

▲王玉雯被傳要演古裝劇《刺棠》的貼文下，遭嘲古裝腫又蠢，留言帳號被發現是女星王鶴潤。（圖／翻攝自微博）

▲王鶴潤曾演宮鬥劇《金枝玉葉》。（圖／翻攝自微博）



王鶴潤工作室13日凌晨緊急發布道歉聲明，並解釋「工作室工作人員操作失誤，給王玉雯女士帶來了困擾與不便，我們在此致以最誠摯的歉意」，表示已嚴肅批評相關人員並加強管理。王鶴潤本人隨後也轉發工作室聲明，並發文：「真的非常非常非常抱歉。」其帳號顯示IP地址在西藏，而留言吐槽帳號IP顯示在上海，因此被視為爭議留言「非本人操作」的有力證據。

▲王鶴潤轉發工作室道歉聲明，聲明指是工作人員操作失誤。（圖／翻攝自微博）

然而網友對於王鶴潤道歉留言看法兩極。部分網友開嗆：「爸呀大哥，一句道歉就解決了？又把責任推到工作人員身上了？？」、「能不能別甩鍋給工作人員啊」，甚至有人嘲諷這種回應手法是：「我惹禍甩鍋就這樣」。更有網友不滿道歉的誠意，直言：「連道歉都只是轉發gzs（工作室）的」、「敢做不敢當嗎？老老實實道歉就這麼難？又不是你舔人家跟你拍合照的時候了」，並強烈要求應該單獨「給王玉雯道歉」。另外也有網友根據貼文截圖中的IP位置分析：「姐IP在西藏啊，發那個評論的IP是上海，確實是工作人員失誤，能不能搞清楚事實再罵」，建議大眾應理性看待。