王思佳又惹議！看房片被挖卻爆「沒在杜拜買房」　經紀人9字回應

▲王思佳被挖出沒在杜拜買房。（翻攝自王思佳IG）

圖文／鏡週刊

王思佳曾與劉伊心赴杜拜看房，還拍成影片，掛上「第一個在阿布達比置產的台灣藝人」當標題，宣告兩人都砸錢買房，影片中，只見王思佳與劉伊心歡欣鼓舞宣告：「我們不僅一起逛街一起睡，還一起買房。」如今，隨著中東戰雲密佈禍及周遭地區，包括杜拜在內，王思佳卻一聲不吭，讓買房議題再度被網友挖出，質疑她根本沒在當地置產，再度被掛上「騙人」一詞。

2024年底，王思佳與崔佩儀、劉伊心等人前往杜拜觀看豪華別墅，並在社群公開當地驚人房價，當時，她們參觀的別墅區約有250坪，三層樓附泳池與電梯，售價約為新台幣2.5億元，每月管理費約3.5萬元，奢華的看房體驗引發熱烈討論。

▲王思佳與劉伊心在影片中，掛上「第一個在阿布達比置產的台灣藝人」當標題。（圖／翻攝自網路）

在行程結束後，王思佳與劉伊心一起拍影片，宣布「第一個在阿布達比的女藝人，劉伊心and王思佳。」據本刊接獲消息，指王思佳根本沒有在當地置產，當時只是拍業配廣告。而網友的反應更激烈，發文：「怎麼還有臉謊稱第一個在杜拜買房的台灣藝人？」「就是詐騙，騙大家買房，他們賺仲介費。」對此，王思佳經紀人回應：「我們不回應，謝謝關心。」

▲劉伊心展現貴婦手筆，砸下2300萬在阿布達比買房。（圖／翻攝自劉伊心臉書）

反而是劉伊心展現貴婦手筆，看準當地優勢及房地產增值潛力，與老公林志隆砸下約2,300萬台幣在阿布達比的Yas Island購入一間兩房一廳的預售高檔住宅，計劃為子女未來求學規劃並認真考慮移民，也曾向本刊透露有房產證。



