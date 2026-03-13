愛莉莎莎韓國割雙眼皮！術後模樣曝網指「撞臉胡瓜」釣出她親回應

記者陳芊秀／綜合報導

網紅愛莉莎莎昨日（12）在YouTube更新影片，除了透露搬新家，更公開自己剛在韓國動完雙眼皮手術。她術後還沒完全消腫的模樣引發網友討論，甚至有網友留言形容她撞臉綜藝大哥「胡瓜」，對此本人也親自回應。

▲愛莉莎莎更新搬新家影片，同時公開韓國割雙眼皮術後的模樣。（圖／翻攝自YouTube）

[廣告]請繼續往下閱讀...

愛莉莎莎在影片主動提及自己長得有點不一樣，因為上週剛去韓國完成雙眼皮手術，「所以看起來會很像周迅？」話畢擔心說「我們會不會得罪很多粉絲啊？」她解釋目前還處於消腫期，並說：「不要太害怕，這個只是我做一個禮拜的樣子。」要過一、兩個月才會變正常。

網友看完影片後輪番留言「覺得莎沒整前單眼皮比較美」、「確實，單眼皮比較有特色，雙眼皮像普通人」，釣出愛莉莎莎回應「這是恢復期，你怎麼看都會很醜」。有人留言稱「一直覺得眼睛很像誰，看到中間終於想到了……是胡瓜」，這則留言也釣出愛莉莎莎本人親回：「每個人剛做完還沒恢復，都會很像胡瓜。」

▲網友稱愛莉莎莎像胡瓜，本人親回應：「每個人剛做完還沒恢復，都會很像胡瓜。」 （圖／翻攝自YouTube）