ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

蔡阿嘎福岡遇暖心運將
星巴克限時買一送一！
愛莉莎莎整型「術後模樣曝光」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

劉昴星 小川悅司 韓佳人 愛莉莎莎 許維恩 梓梓 陳晨威 若綺

愛莉莎莎韓國割雙眼皮！術後模樣曝網指「撞臉胡瓜」釣出她親回應

記者陳芊秀／綜合報導

網紅愛莉莎莎昨日（12）在YouTube更新影片，除了透露搬新家，更公開自己剛在韓國動完雙眼皮手術。她術後還沒完全消腫的模樣引發網友討論，甚至有網友留言形容她撞臉綜藝大哥「胡瓜」，對此本人也親自回應。

▲▼愛莉莎莎韓國割雙眼皮！網指「撞臉胡瓜」親回應。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼愛莉莎莎韓國割雙眼皮！網指「撞臉胡瓜」親回應。（圖／翻攝自YouTube）

▲愛莉莎莎更新搬新家影片，同時公開韓國割雙眼皮術後的模樣。（圖／翻攝自YouTube）

[廣告]請繼續往下閱讀...

愛莉莎莎在影片主動提及自己長得有點不一樣，因為上週剛去韓國完成雙眼皮手術，「所以看起來會很像周迅？」話畢擔心說「我們會不會得罪很多粉絲啊？」她解釋目前還處於消腫期，並說：「不要太害怕，這個只是我做一個禮拜的樣子。」要過一、兩個月才會變正常。

網友看完影片後輪番留言「覺得莎沒整前單眼皮比較美」、「確實，單眼皮比較有特色，雙眼皮像普通人」，釣出愛莉莎莎回應「這是恢復期，你怎麼看都會很醜」。有人留言稱「一直覺得眼睛很像誰，看到中間終於想到了……是胡瓜」，這則留言也釣出愛莉莎莎本人親回：「每個人剛做完還沒恢復，都會很像胡瓜。」

▲▼愛莉莎莎韓國割雙眼皮！網指「撞臉胡瓜」親回應。（圖／翻攝自YouTube）

▲網友稱愛莉莎莎像胡瓜，本人親回應：「每個人剛做完還沒恢復，都會很像胡瓜。」 （圖／翻攝自YouTube）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

愛莉莎莎

推薦閱讀

小當家真的參戰地府大賽！　《中華一番》預告冥界篇開幕

小當家真的參戰地府大賽！　《中華一番》預告冥界篇開幕

10小時前

韓佳人挑戰「中國網紅妝」掀兩極評價　陸網吐槽：素顏還比較美

韓佳人挑戰「中國網紅妝」掀兩極評價　陸網吐槽：素顏還比較美

9小時前

愛莉莎莎開箱新家「長得不一樣」　認赴韓國整型術後模樣曝光

愛莉莎莎開箱新家「長得不一樣」　認赴韓國整型術後模樣曝光

12小時前

愛莉莎莎韓國割雙眼皮！術後模樣曝網指「撞臉胡瓜」釣出她親回應

愛莉莎莎韓國割雙眼皮！術後模樣曝網指「撞臉胡瓜」釣出她親回應

1小時前

許維恩切除乳房「認術前非常平靜」　謝尪、公婆暖舉：被愛包圍著

許維恩切除乳房「認術前非常平靜」　謝尪、公婆暖舉：被愛包圍著

11小時前

嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」！泛淚說原因：真的不是因為懷孕

嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」！泛淚說原因：真的不是因為懷孕

21小時前

許雅鈞否認私約大S女粉　疑當事人發聲：傳聞純屬捏造

許雅鈞否認私約大S女粉　疑當事人發聲：傳聞純屬捏造

3小時前

若綺迎愛女滿月　吐產後真實心聲：一切都是最好的安排

若綺迎愛女滿月　吐產後真實心聲：一切都是最好的安排

9小時前

啦啦隊長藥物過敏「眼睛腫起來」　曬近距離自拍：像失戀

啦啦隊長藥物過敏「眼睛腫起來」　曬近距離自拍：像失戀

10小時前

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

3/11 16:46

蔡阿嘎福岡遇暖心運將！　「語音1句話」讓他鼻酸：台日友好

蔡阿嘎福岡遇暖心運將！　「語音1句話」讓他鼻酸：台日友好

11小時前

Sandra曬「免疫媽媽畢業照」　親吐試管辛酸：每步都緊張焦慮

Sandra曬「免疫媽媽畢業照」　親吐試管辛酸：每步都緊張焦慮

13小時前

熱門影音

曾莞婷素顏

曾莞婷素顏
王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好

王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好
向佐秀功夫「突襲主持人」　險些踢到對方臉..超危險

向佐秀功夫「突襲主持人」　險些踢到對方臉..超危險
Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回

Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回
賴雅妍單身久到自我懷疑　迷上SEVENTEEN怦然心動

賴雅妍單身久到自我懷疑　迷上SEVENTEEN怦然心動
錄節目脫口「出生在東南亞」　張凌赫轟歧視雙語道歉

錄節目脫口「出生在東南亞」　張凌赫轟歧視雙語道歉
脫口「討厭男友用三星手機」　《單身》宋智雅失言遭網轟

脫口「討厭男友用三星手機」　《單身》宋智雅失言遭網轟
Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆

Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆
鄭智善證實來台灣開店！　透露「賣炸醬麵和炒碼麵」

鄭智善證實來台灣開店！　透露「賣炸醬麵和炒碼麵」
峮峮「廣告版面超過大谷」：很榮幸　曝台韓大戰贏球應援團哭一片！

峮峮「廣告版面超過大谷」：很榮幸　曝台韓大戰贏球應援團哭一片！
陳傑憲機上吐心聲「成績沒那麼好」 「會記得感動」：幾年後再來拚

陳傑憲機上吐心聲「成績沒那麼好」 「會記得感動」：幾年後再來拚
布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」
許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

向佐出席活動「突打網紅一巴掌」！　對方怒報警...他發聲回應：故意弄我

向佐出席活動「突打網紅一巴掌」！　對方怒報警...他發聲回應：故意弄我

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

網紅cos向太爆紅！遭她吐槽太Low　向佐直接同框「送個麻袋給你XD」

網紅cos向太爆紅！遭她吐槽太Low　向佐直接同框「送個麻袋給你XD」

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

看更多

賴雅妍單身久到自我懷疑　迷上SEVENTEEN怦然心動

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前0

王思佳又惹議！看房片被挖卻爆「沒在杜拜買房」　經紀人9字回應

16分鐘前0

陸劇女星遭嘲「古裝腫又蠢」！留言者竟是宮鬥劇女星　凌晨急道歉

1小時前47

愛莉莎莎韓國割雙眼皮！術後模樣曝網指「撞臉胡瓜」釣出她親回應

3小時前2

許雅鈞否認私約大S女粉　疑當事人發聲：傳聞純屬捏造

9小時前43

韓佳人挑戰「中國網紅妝」掀兩極評價　陸網吐槽：素顏還比較美

9小時前20

若綺迎愛女滿月　吐產後真實心聲：一切都是最好的安排

10小時前56

小當家真的參戰地府大賽！　《中華一番》預告冥界篇開幕

10小時前40

啦啦隊長藥物過敏「眼睛腫起來」　曬近距離自拍：像失戀

11小時前31

許維恩切除乳房「認術前非常平靜」　謝尪、公婆暖舉：被愛包圍著

11小時前51

蔡阿嘎福岡遇暖心運將！　「語音1句話」讓他鼻酸：台日友好

讀者迴響

熱門新聞

  1. 《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！
    10小時前106
  2. 韓佳人挑戰「中國網紅妝」掀兩極評價
    9小時前83
  3. 愛莉莎莎開箱新家「長得不一樣」認赴韓整型
    12小時前228
  4. 愛莉莎莎韓國割雙眼皮！網指「撞臉胡瓜」親回應
    1小時前66
  5. 許維恩切除乳房「認術前非常平靜」　謝尪、公婆暖舉
    11小時前41
  6. 嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」
    21小時前2221
  7. 許雅鈞否認私約大S女粉　疑當事人發聲
    3小時前1
  8. 若綺迎愛女滿月　吐產後真實心聲
    9小時前4
  9. 啦啦隊長藥物過敏「眼睛腫起來」　曬近距離自拍
    10小時前8
  10. 獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身
    3/11 16:462827
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合