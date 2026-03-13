許雅鈞否認私約大S女粉　疑當事人發聲：傳聞純屬捏造

記者黃翊婷／綜合報導

小S（徐熙娣）的丈夫許雅鈞日前遭爆料，將大S（徐熙媛）的出殯照片傳給大S的女粉絲，雖然許雅鈞已透過小S的經紀人發表聲明澄清，但風波仍未平息。此外，微博上則流傳一張截圖，一名疑似女粉絲當事人的網友發出5點聲明，強調傳聞純屬捏造，請大家停止傳播不實訊息。

▲許雅鈞否認私約大S女粉絲。（資料照／記者黃克翔攝）

許雅鈞遭爆私約大S女粉

許雅鈞日前遭週刊爆料，疑似透過微信搭訕一名大S的女粉絲並邀約見面，甚至為了證明自己的身分，將大S的出殯照片傳給對方，引發外界熱議。

許雅鈞發聲否認 S媽護女婿

許雅鈞11日透過小S經紀人回應，「我光明正大由衷感謝每一位守護大S的粉絲。我知道他們這段路走來充滿艱辛與不易，正因如此，大S更需要每一位深愛她的人並肩同行、給予溫暖。至於外界的紛擾與毀謗，我並不在意，因為我是誠心感謝所有愛熙媛的粉絲，不管他們是誰、身在何方。」

S媽也為女婿抱不平，直言「麥可不可能在傷心的時刻還Po照片給不明的人，這是不明人士造謠抹黑。心術不正的人，在人家的傷口上灑鹽，非常可惡。」

▲女粉絲聲稱自己是大S多年粉絲，網路傳言純屬捏造。（資料照／記者李毓康攝）

疑似女粉絲發出5點聲明

此外，微博上還流傳一張截圖，一名疑似為該女粉絲的網友發出5點聲明，強調所有交流均是通過工作群組進行，內容僅限對大小S姊妹的支持，從未私下聯繫或約見面，此類說法純屬捏造，是對正常粉絲溝通的惡意曲解。

該名網友聲稱，自己是大S多年粉絲，希望大家停止傳播不實訊息，不要去攻擊其他無辜粉絲或家屬，「請勿傳謠，請勿信謠。多一分理解，多一分尊重。謝謝大家。」