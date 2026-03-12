韓佳人挑戰「中國網紅妝」掀兩極評價　陸網吐槽：素顏還比較美

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓凍齡女神韓佳人近年積極經營YouTube頻道，她在最新影片中遠赴上海，嘗試「中國網紅妝」，精緻五官搭配華麗妝容及服飾，讓店員驚嘆「太漂亮了」，不過網友則出現兩極評價。

▲韓佳人是南韓女神代表之一。（圖／翻攝自Instagram／hangaingagari）

韓佳人在影片中透露，最近有不少人都在挑戰網紅妝，為了不落後於人，於是她也決定飛到上海嘗試。她坦言自己的五官屬於「畫上濃妝救會顯得過於華麗」的類型，平時都會避開濃妝，所以也對成品感到好奇。

抵達現場後，店員見到韓佳人感到相當驚喜，表示看過她20年前的作品《魔女遊戲》，還激動大讚韓佳人「太漂亮了，跟20年前沒什麼差別」。而在過程中，韓佳人也展現親民的一面，主動詢問店員最近有趣的電視劇，得到的回答是「邊佑錫主演的《背著善宰跑》」。

▲▼韓佳人挑戰網紅妝。（圖／翻攝自YouTube／자유부인 한가인）

在造型完成後，韓佳人換上華麗的中式服裝與精緻飾品，前往著名的「豫園」依照攝影師要求擺出姿勢，化身為道地的網紅。原本就擁有出眾美貌的她，在濃妝襯托下展現出絕世美貌。

▲▼韓佳人分享成品照。（圖／翻攝自Instagram／hangaingagari）

韓佳人的影片公開後，許多網友都留言表示「真是傾國之色」、「好像是至今看過的網紅妝影片裡最適合的」、「別的網紅感覺是靠修圖才自稱網紅妝，但她根本是影片裡的網紅妝本人」。但也有不少大陸網友認為妝容不加分，「感覺姐素顏都比這妝好看」、「感覺大美女畫這種會比本人不好看」、「把韓佳人畫成韓路人了」。