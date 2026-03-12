ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
許維恩切除乳房「認術前非常平靜」　謝尪、公婆暖舉：被愛包圍著

記者王靖淳／綜合報導

女星許維恩日前自揭罹患乳癌，並切除乳房進行重建，平時會透過社群記錄生活的她，今（12）日她在IG發文談及此事，同時也坦言：「準備要手術的前一天，我的心情非常平靜。」

▲▼許維恩。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

▲許維恩。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

許維恩透露，在動完手術後，雖然每天看著引流管，但內心一樣平靜。回顧這段過程，許維恩感性吐露心聲，「人生真的會在某一刻～讓你突然變得很安靜。」這段躺在病床上被迫停下腳步休養的日子，讓她對生命有了深刻體悟，「我才真正看見～原來自己被這麼多愛包圍著～而是有人在身邊說一句『我在』。」

▲▼許維恩。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

▲許維恩分享術後近況。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

談到術後的修復期，許維恩心中充滿無盡的感激，她特別感謝老公漫長的陪伴，不但送花帶來好心情，更在親自提供專屬的洗頭服務，無微不至的照顧讓她備感窩心。此外，公婆的疼愛也讓她大為感動，她透露，休養期間都有婆婆每天煮的愛心料理，並由公公每天送過來。

▲▼許維恩。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

▲許維恩日前做左乳全切除與重建手術。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

除了家人的陪伴，來自朋友與粉絲的關心也成為許維恩的重要動力。她坦言，在這段時刻，朋友們的一通電話或一個擁抱，都讓她覺得自己並不孤單，「每一句溫暖的話～都像是一點一滴的力量。」看著每天都在進步、修復越來越好的自己，許維恩表示：「現在的我很好～也在慢慢恢復～心裡只有滿滿的感恩」，並藉此向所有關心她的人表達感謝。

