蔡阿嘎福岡遇暖心運將！　「語音1句話」讓他鼻酸：台日友好

記者蔡宜芳／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎近日因妻小去香港旅遊落單，於是便獨自啟程前往日本福岡。他12日分享自己前往機場時，遇到一名相當暖心的計程車司機，對方的話讓他忍不住鼻酸，直說「第一次遇到這麼好的運將」。

▲蔡阿嘎在經典賽後，又飛到日本旅遊。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

蔡阿嘎透露，載他去機場的司機相當熱情，一聽到他是台灣人便連忙致謝，整路暢聊20分鐘。司機也感嘆日文難學，卻仍有許多外國人願意到日本觀光，並好奇問道：「為什麼台灣人都會講一些日文？」蔡阿嘎則解釋說，因為歷史背景，許多長輩都會說日文。隨後，司機便特地用語音翻譯，對蔡阿嘎說：「我們都是人類，如果都能和睦相處那就太好了！」一番話讓蔡阿嘎瞬間感到鼻酸。

▲蔡阿嘎分享與當地司機的對話（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

抵達機場後，司機大哥要蔡阿嘎先待在車上，接著便趕快下車幫忙搬行李到推車上，極致的服務精神讓蔡阿嘎直呼：「夭壽，第一次遇到這麼好的運將！」看著司機忙進忙出的身影，蔡阿嘎覺得相當不好意思，原本想下車自己搬，「但這又是大哥的好意，下車感覺很失大哥的禮。所以只好打這篇感謝文，紀念一下這台日友好的美好瞬間。」

▲蔡阿嘎拍下司機幫忙搬行李的身影。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

蔡阿嘎的貼文引網友紛紛表示「有點感人欸」、「超棒的啦！好暖心喔」、「遇到這種的我真的會哭耶，在外國能遇到這麼棒的司機阿北真的很感恩」、「之前好像也是遇到這位大哥，聊一整路的寶可夢」。