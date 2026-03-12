郭蘅祈為多元性別發聲！　跨性別絕美藝人現身力挺

記者蔡琛儀／台北報導

音樂人郭蘅祈（郭子）領軍的浮花樂隊成軍4年，終於推出首張迷你專輯《Break me out》，新歌〈獨一無二的美麗〉更與同志諮詢熱線合作拍攝MV，邀請多位跨性別人士現身分享生命故事，透過影像為多元性別發聲，並由跨性別藝人Miya擔任女主角，象徵勇敢做自己、活出真實樣貌的精神。

▲郭蘅祈領軍浮花樂隊〈獨一無二的美麗〉為跨性別者發聲。（圖／浮花樂隊提供）

浮花樂隊由郭蘅祈擔任主唱，與編曲袁偉翔（芬達）及多位資深樂手組成。團員長年活躍於大型巡演舞台，曾隨王心凌、蕭敬騰、Ella陳嘉樺等歌手征戰各地演唱會，因此要讓大家齊聚創作並不容易。許多歌曲都是在不同城市逐步完成，經過長時間討論與醞釀才誕生。

專輯《Break me out》以「掙脫社會外在規範、認同自我存在」為核心概念，在多樣化搖滾風格中展現不同面貌。創作由袁偉翔與郭蘅祈先建立架構，再由團員共同完成。對創作逾30年的郭蘅祈而言，從個人創作轉為樂團集體創作，也讓音樂視野與編曲思路有了全新延伸。

▲郭蘅祈領軍浮花樂隊〈獨一無二的美麗〉由跨性別藝人Miya擔任女主角。（圖／浮花樂隊提供）

專輯除了全新作品，也重新演繹經典歌曲〈春光〉與〈偷心〉，以更強烈的搖滾聲響賦予新生命。其中〈獨一無二的美麗〉MV更邀請跨性別者現身說法，分享真實人生故事，將流行音樂與生命經驗結合，傳遞尊重多元與勇敢做自己的訊息。