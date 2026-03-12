耗時7年零AI全手繪！金馬神作《世外》逼哭網　超狂隱藏版海報曝光

記者蕭采薇／台北報導

今春最受矚目的銀幕「核彈級催淚彈」即將引爆！榮獲金馬獎「最佳動畫片」肯定、強勢入選法國安錫影展的現象級神作《世外》，即將於13日正式全台上映。這部歷時7年、堅持「零AI生成」的全手繪奇幻鉅作，不僅締造了香港影史動畫票房NO.1的傲人神話，更憑藉絕美畫風與直擊靈魂的生死議題，在海內外掀起一股無法抵擋的感動狂潮。

▲《世外》描述最萌陰間使者「小鬼」與拒絕轉世的女孩「小妹」跨越千年的生死約定。（圖／甲上提供）

楊千霈、瞿友寧雙雙看哭！網狂讚：像《與神同行》加《鬼滅》

《世外》改編自日本直木賞得主西條奈加的催淚小說《千年鬼》，描述最萌陰間使者「小鬼」與拒絕轉世的女孩「小妹」跨越千年的生死約定。高水準的熱血打鬥場面交織絢爛壯麗的異界觀，讓一票名人看完後都大方背書。

▲《世外》導演吳啟忠（右）與監製楊寶文希望觀眾看完電影能獲得療癒、放下「心結」。（圖／甲上提供）

楊千霈大力推薦該片是近期能媲美宮﨑駿的感人之作；導演瞿友寧則直呼這是一個「目不暇給又魂縈夢牽」的美麗世界；作家謝哲青也大讚充滿溫柔與念想。不僅名人們感動，網友們更是瘋狂洗版，驚呼整體設定彷彿是《與神同行》、《月老》加上《鬼滅之刃》與《沙丘》的完美綜合體，紛紛互相提醒「一定要準備衛生紙，真的會哭到猝不及防！」

耗時7年零AI全手繪！監製淚謝「吉卜力推手」撐過難關

在最新曝光的製作特輯中，導演吳啟忠展現了對手繪技術的極致追求，動畫團隊為了還原真實動感，甚至親身上陣「模擬動作」作畫，賦予角色真實血肉。監製兼編劇楊寶文更感性透露，這7年來數度想放棄，全靠著吉卜力工作室王牌製作人鈴木敏夫的著作《順風而起》才撐過難關，將對未知的恐懼轉化為動力。得知影迷將作品與吉卜力等知名動畫類比，監製直呼非常榮幸，更期盼有一天能讓偶像鈴木敏夫知道他對創作者的影響有多深遠。

▲《世外》導演吳啟忠（前排右）與監製楊寶文特別來台宣傳，於首映會與影迷深度交流。（圖／甲上提供）

超狂「隱藏墨水」海報全台首創！獻給全人類的療癒禮物



日前導演與監製特別來台宣傳，於首映會與影迷深度交流時，感性致謝參與本片的台灣動畫師團隊，強調《世外》是集結全球心血的高品質成果。面對觀眾狂刷「N刷」的熱情回饋，導演暖心回應：「大家不妨留意身邊有沒有一位『小鬼』在守護著你，如果沒有，也可以讓自己成為別人的小鬼。」監製則溫柔補充，這部片是獻給所有人類的禮物，無論現實多殘酷，都要保持笑容與善良。

▲《世外》導演吳啟忠（右二）與監製楊寶文邀請動畫團隊夥伴來看電影首映會。（圖／甲上提供）



為了回饋影迷，片商特別推出全台首創技術的首週特典「千年羈絆版」海報。海報右上角採用隱藏墨水印製，觀眾只要曬到足夠陽光或使用紫外光照射，就能看見「小鬼」留下的神祕催淚訊息！凡購買首週（3月13日至3月19日）電影票一張，即可兌換限量海報。

▲《世外》導演吳啟忠（左）與監製楊寶文於首映會分享創作理念。（圖／甲上提供）