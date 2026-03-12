張永祥太疼妻！打牌夜歸「拎鞋躡手躡腳」惹笑翻　朱延平揭大師私下反差萌

記者蕭采薇／台北報導

台灣影壇傳奇、曾榮獲金馬獎「終身成就獎」的國寶級編劇大師張永祥，一生創作超過160部經典劇本，更是締造231集《包青天》收視神話的幕後推手。為了讓大師的影視貢獻與生命軌跡永留傳世，其遺孀張任芝蘭女士費時兩年，精心編撰了《編劇泰斗張永祥先生回憶與回顧》專書。

▲《編劇泰斗張永祥先生回憶與回顧》朱延平分享溫馨故事。（圖／台北市電影委員會提供）

《編劇泰斗張永祥先生回憶與回顧》於12日在台大國際會議中心盛大舉辦簽書發表會，現場星光熠熠，不僅聚集了影視藝文界重量級人士，導演朱延平更在致詞時曝光了大師私下超萌的「疼妻事蹟」，逗樂全場。

身為中華民國電影事業發展基金會董事長的導演朱延平，受邀上台為這本充滿時代意義的新書發表推薦專講。談起已故的張永祥老師與名導李行，朱延平感性表示，這兩位影壇巨擘除了在華語電影史上留下深遠的影響與難以超越的成就外，私底下其實還有一個非常可愛的共通點，那就是「兩人都超級疼愛老婆」！

▲遺孀張任芝蘭，花二年時間編撰《編劇泰斗張永祥先生回憶與回顧》專書。（圖／台北市電影委員會提供）

朱延平接著爆料了一段鮮為人知的趣事，他笑稱張永祥過去非常喜歡打麻將，常常在牌桌上廝殺到深夜才回家。為了不驚動早已熟睡的愛妻，這位在影壇呼風喚雨的大編劇，竟然會「拎著自己的鞋子、躡手躡腳地進門」，深怕發出一點聲響吵醒老婆。這段充滿畫面感的生動描述，立刻引發現場一陣哄堂大笑，也讓人深刻感受到大師與妻子之間鶼鰈情深、溫馨動人的一面。

遺孀費時2年編撰回憶錄！為亡夫留下5萬字遺作



這場選在「植樹節」舉辦的簽書發表會別具意義，象徵著張永祥大師「百年樹人」的教育家精神。大會由資深主持人陳凱倫溫暖開場，並邀請「金曲美聲歌后」小百合周月綺獻唱經典名曲《小城故事》。張任芝蘭女士在會中也感性分享了她堅持花費兩年時間完成這部專書的三大動機。

▲《臥虎藏龍》編劇蔡國榮為新書推薦專講。（圖／台北市電影委員會提供）

她表示，除了想讓先生橫跨60至80年代的輝煌作品成為永恆的時代紀錄外，更重要的是，知名作家瘂弦生前曾多次勸說張永祥寫下個人紀錄。雖然張老師生前默默寫下了高達五萬多字的「八十自述」遺作，卻始終未曾公開。為了不讓丈夫的一生留白，也為了延續他與眾多好友、學生之間深厚的情義，張任芝蘭決定透過這本專書，喚醒大家共同擁有的美好回憶。活動尾聲，在眾人齊聲大合唱張永祥改編的電影主題曲《彩雲飛》中，為這場充滿追憶與溫度的盛會畫下完美句點。

▲曹啟泰出席《編劇泰斗張永祥先生回憶與回顧》簽書會。（圖／台北市電影委員會提供）