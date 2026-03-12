周曉涵驚吐「胸前長纖維囊腫」！　看許維恩罹癌嚇壞：醫生要我追蹤

記者蕭采薇／台北報導

「戲劇女神」周曉涵近期不僅跨足舞台劇演出，工作滿檔的她也大方分享私下的保養與健康近況。日前女星許維恩證實罹患乳癌的消息震驚演藝圈，周曉涵受訪時坦言，自己看到新聞時心裡也跟著「小緊張」了一下，並意外透露自己兩年前其實也檢查出胸前長了纖維囊腫，讓她更加意識到健康與定期追蹤的重要性。

▲周曉涵為醫美品牌站台。



驚吐胸有纖維囊腫！看許維恩新聞冒冷汗

自認超級害怕打針、連抽血都不敢看的周曉涵，透露前陣子剛做完基礎的抽血與常規檢查，但還沒勇氣面對全面的健康檢查。提到近期備受關注的女性健康議題，她坦言看到許維恩罹癌的新聞確實有點嚇到，因為自己兩年前也曾發現胸部有一、兩顆小小的纖維囊腫。當時醫生特別叮嚀她要定期追蹤並注意飲食，所幸目前婦科方面一切正常。

▲周曉涵透露越來越注重私密處保養。

此外，跨過35歲分水嶺的她也越來越注重私密處保養，她笑說以前女生討論這些都會害羞、只能默默網購，現在觀念開放多了。不過因為她平常很乖，愛喝水也常跑廁所，幾乎沒有發炎感染的困擾，因此保養上仍以單純的洗劑清潔為主。

容貌焦慮求助閨蜜！自認超怕痛「敷麻藥要一小時」

身為女神，周曉涵不諱言自己多少也會有「容貌焦慮」，但有趣的是，她身邊的朋友對醫美的了解竟然比她還透徹，有時朋友想問她保養秘訣，她反而還得向閨蜜請教。超級怕痛的她，目前醫美都以「非侵入性」為主，一年頂多進廠維修一兩次，甚至連做微針保養都必須先敷麻藥起碼一個小時才敢上陣。

▲周曉涵不諱言自己多少也會有「容貌焦慮」。

談到日常保養，她自嘲是「懶人風格」，僅靠基本的清潔、化妝水、乳液和護唇膏搞定。她認為每個年紀適合的產品不同，年輕時盲目追求昂貴名牌反而不適合，不如保持簡單。不過因為自己體質極度容易曬黑，只要一曬太陽就必須立刻加強保濕與美白來補救。

舞台劇壓力大到暴瘦3公斤！單身零進度「家人已放棄」

除了健康與保養，周曉涵近期的生活可說是被舞台劇全面佔據。首度挑戰舞台劇的她，坦言壓力大到會從半夜嚇醒，夢見自己明明要上場了卻還躺在床上。因為太害怕面對人群，她從接戲至今一路緊繃，不僅過年期間吃不下飯，整個人更因此暴瘦了3公斤。

▲周曉涵透露單身零進度「家人已放棄」。



她甚至再三警告身邊好友：「你們哪天要來、坐哪裡都絕對不要跟我講！」深怕知道熟人在台下會更緊張。至於過年免不了的「催婚」環節，目前單身的她笑稱家人早就放棄這題了，理性的她表示自己對感情相當謹慎，絕對不會閃婚，過去光是觀察一個對象通常就要花上四、五年的時間。