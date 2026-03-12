范少勳當社工遇童「揮刀掐脖」！蹲點育幼院嚇壞　吐沉重心聲：喘不過氣

記者蕭采薇／台北報導

聚焦育幼院兒童與社工議題的寫實電影《失樂園》，部分取材自震撼社會的報導《廢墟少年：被遺忘的高風險家庭孩子們》。該片集結范少勳、曾敬驊、丁寧等實力派卡司，深刻描繪安置機構中孩子們的掙扎與第一線人員的辛酸。12日劇組釋出最新幕後花絮，飾演熱血社工的范少勳首度吐露田調蹲點的震撼心聲，坦言真實的育幼院環境讓他「一度喘不過氣」。

▲范少勳為《失樂園》蹲點育幼院。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

撕掉「陪玩」刻板印象！范少勳親筆信打動童星

范少勳在片中飾演在安置機構第一線陪伴孩子的社工「蔡仁興」。談到前期的準備過程，他坦言在真正進入機構蹲點前，自己對社工這份職業抱有刻板印象，原本以為只要開開心心地陪小朋友玩就好。直到近距離觀察社工與孩子們的日常，才驚覺現實遠比想像中沉重與壓抑。為了貼近角色，范少勳更細膩觀察到生輔員會寫信給孩子的習慣，因此他也親自寫信給劇中的兒少演員，透過文字傳遞真心，成功建立起深厚的信任與互動默契，連看孩子們的眼神與態度都變得截然不同。

▲范少勳演出《失樂園》揭社工與孩子互相扶持，拍戲前特地寫信給兒少演員培養情感（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

孩童揮刀、掐脖來真的！高壓環境1週狂打5天

《失樂園》真實還原了育幼院孩子們背負的創傷與困境。片中不僅有女孩情緒激動揮舞刀具的驚險場面，還有一幕是院童失控死掐另一名男孩脖子，范少勳必須急奔上前狂吼制止，緊張氣氛令人屏息。范少勳透露，這些驚心動魄的情節，其實都是現實社工的日常。

▲范少勳衝上前阻止掐脖衝突，揭社工真實日常「常常在處理打架」。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

機構裡的孩子往往經歷了外界難以想像的早熟與社會化，衝突更是家常便飯，「可能一週三天就打架、五天大打架。」社工必須具備極強的抗壓性與敏銳度，在孩子情緒爆炸前後給予理解與安撫。他感性表示，社工與孩子的情緒是互相牽動的，盼能透過這部電影，讓大眾看見第一線人員的艱辛，也溫暖喊話劇中角色：「希望下個十年、二十年，你還能留在機構陪伴孩子。」

曾敬驊淪「廢墟少年」！滿18歲離院慘遇生存危機

除了范少勳的視角，電影也交織了不同角色的悲歌。童星洪君昊飾演遭單親媽遺棄、在院內慘遭霸凌的男孩；而曾敬驊則飾演年滿18歲必須搬離育幼院的青年「YANG」，回到貧困老家後立刻面臨巨大的現實生存危機。在種種殘酷的考驗下，他們究竟會屈服於黑暗，還是能找到未來的微光？這部探討社會角落悲歌的《失樂園》，將於5月29日全台震撼上映。

▲育幼院孩子「三天小打架、五天大打架」，范少勳演社工揭高壓真實日常。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）