哈利波特迷因成真！馬份不拿魔杖改拿西瓜刀　血漿狂噴粉驚呼「這真好用」

記者蕭采薇／台北報導

在經典奇幻鉅作《哈利波特》系列中飾演「跩哥馬份」的男星湯姆費爾頓（Tom Felton），近期不僅大玩「馬年」創意春聯，更開心曬出與「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫擁抱的世紀合影，掀起全球粉絲滿滿的回憶殺。

▲「跩哥馬份」男星湯姆費爾頓，在新片《他們要殺你》放下魔杖、改拿西瓜刀大開殺戒。（圖／華納提供）

而人氣再度飆升的他，這次宣告要在大銀幕上徹底大解放！在全新重口味驚悚動作片《他們要殺你》中，他破天荒放下招牌魔杖，改拿「西瓜刀」大開殺戒，顛覆形象的狠勁讓大批影迷直呼：「跩哥完全黑化了！」

哈利波特迷因成真！馬份對決《死侍2》幸運女神

湯姆費爾頓這次在新片中火力全開，將與在漫威《死侍2》裡大殺四方的「幸運女神」薩琪畢茲（Zazie Beetz）迎來正面對決，兩人爆血互鬥的場面張力十足。超狂的設定甚至引發網路熱議，更有粉絲發揮創意，製作了「《哈利波特》角色改拿現代武器」的爆笑迷因圖，紛紛留言笑虧「這部片根本是迷因成真」、「馬份終於知道西瓜刀的厲害」，還幫角色腦補搞笑對白：「這真好用！」成功在網路上掀起一波熱烈討論。

神隱大銀幕許久重磅回歸！湯姆費爾頓讚超狂神展開

備受台灣觀眾喜愛的湯姆費爾頓，其實已經許久未有大銀幕作品與大家見面，這次帶著《他們要殺你》重磅回歸，讓粉絲期待值拉滿。談到接演契機，他興奮表示這部電影最吸引他的地方，就是「完全無法被定義」。

▲湯姆費爾頓近期在社群發布幕後照，全身浴血模樣嚇壞粉絲。（圖／華納提供）

他坦言很難準確形容這個劇本有多獨特，「裡面有太多元素，是我以前從來沒有在其他劇本裡看過的！」並透露從感人的家庭關係到恐怖的撒旦邪教，劇本幾乎無所不包且融合得非常成功，各種不斷神展開、瘋狂鬼轉的劇情，絕對是一部讓人猜不到下一步發展的超狂類型神作。

《牠》名導坐鎮監製！血漿狂噴直逼肉體極限

《他們要殺你》由被公認為「恐怖片教主」的《牠》名導安迪馬希提（Andy Muschietti）坐鎮監製，並由曾勇奪多項奇幻大獎的基里爾索科洛夫（Kirill Sokolov）執導。電影集結了瘋狂邪教、密室逃脫、懸疑謎案與殘暴虐殺等多重超狂元素，卡司除了薩琪畢茲與湯姆費爾頓，更網羅了奧斯卡最佳女配角派翠西亞艾奎特（Patricia Arquette）等實力派飆戲。

▲湯姆費爾頓與「幸運女神」薩琪畢茲正面對決。（圖／華納提供）

劇情描述一名年輕女子必須在惡魔邪教操控的威吉大樓內熬過一晚，努力逃過扭曲的死亡陷阱，否則就會淪為下一個祭品。全片保證死法千奇百怪、血漿狂噴，尺度直逼極限，將於3月26日在台震撼上映。