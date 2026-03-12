愛莉莎莎開箱新家「長得不一樣」　認赴韓國整型術後模樣曝光

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅愛莉莎莎在五年前買下第一間房子，2023年換第二間房。她12日在YouTube公開第三間新家，大方展示剛在韓國動完雙眼皮手術的模樣，也分享了自己為何又買房搬家的原因。

▲愛莉莎莎近日又搬新家。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

影片一開頭，愛莉莎莎主動解釋自己外型長得有點不一樣，原來是她上週才剛去韓國完成雙眼皮手術，目前還處於消腫期，對觀眾喊話說：「不要太害怕，這個只是我做一個禮拜的樣子。」表示大概要一、兩個月才會恢復正常。

▲▼愛莉莎莎日前去韓國割雙眼皮。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎 Alisasa）

談到搬家動機，愛莉莎莎透露，住了三年的舊家雖然舒服，但空間實在太窄，尤其是她想在客廳玩Switch的跳舞遊戲時，發現沒辦法盡情伸展手腳，「那一刻讓我萌生了下一個房子一定要可以跳Just Dance這個想法。」 而現在新家客廳視野極佳且空曠，讓她感到非常滿意。

愛莉莎莎也表示，這次是賣掉舊屋，換到同棟大樓更大的戶別，自己名下其實從頭到尾都只有一間房子。她提到，新房總價更貴，自己目前也只付得出兩成頭期款。而且新家一開始是毛胚屋，這一年來的裝潢期，讓她不得不像個「遊牧民族」，只能回老家住或出國。

▲▼愛莉莎莎開箱新家。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎 Alisasa）

如今搬進擁有專屬工作空間的新家，愛莉莎莎也宣告將恢復「工作狂模式」。她也介紹了新家的超大玄關，以及透明摺疊門的瑜伽室，表示在考取瑜伽師資證後，希望在家中也能教家人朋友一起練習。而臥室空間則比前一間大了兩、三倍，換上更巨大的床墊以追求舒適感。