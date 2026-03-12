ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
楊謹華認曾陷低潮「完全不會演戲」！　首戰主持意外抖出拒接金鐘內幕

記者蕭采薇／台北報導

女星楊謹華近期不僅擔任外送平台代言人，更為自己的人生解鎖新身分，首度跨界挑戰擔任Podcast主持人！她的節目首集就重磅邀請到在《影后》中飾演經紀人「壁虎」的黃迪揚同台對談。雖然兩人在劇中對手戲不多，但楊謹華絲毫不掩飾對黃迪揚的欣賞，更坦言自己在2023年曾一度陷入嚴重的表演低潮，甚至私下多次向對方求救。

▲▼楊謹華出席Uber One 記者會，左為黃迪揚。（圖／記者李毓康攝）

▲楊謹華（右）首度跨界挑戰擔任Podcast主持人，邀請黃迪揚（左）同台對談。（圖／記者李毓康攝）

低潮期求救「壁虎」！楊謹華驚吐：覺得完全不會演戲

[廣告]請繼續往下閱讀...

回憶起當時的低潮期，楊謹華心有餘悸地表示：「突然覺得自己完全不會演戲，有一種空掉的感覺。」為此，她時常找本科系畢業的黃迪揚討論表演，詢問是否有不同的老師可以學習。而黃迪揚不僅耐心傾聽，還給了許多實用的建議與選項，讓楊謹華大讚：「男生真的很少這樣的！」甚至當場許願未來希望能有機會合作演夫妻。對於能成為首集嘉賓，黃迪揚坦言非常驚訝，笑說明明有更多有趣的人選，但楊謹華表示，正是因為黃迪揚總能給她滿滿的安心感。

▲▼楊謹華出席Uber One 記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲楊謹華首度跨界挑戰擔任Podcast主持人。（圖／記者李毓康攝）

首克主持心魔！黃迪揚意外抖出「拒接金鐘」內幕

兩人在節目中暢所欲言，楊謹華也一步步克服了心中的主持心魔。對談過程中，黃迪揚意外抖出楊謹華過去曾婉拒金鐘獎主持的幕後秘辛。對此，楊謹華連忙解釋，當時受邀的並不是主持整場金鐘獎，而是參與其中的一個橋段，但因為自己實在太害怕，最終還是選擇婉拒。她感性吐露心聲：「演員比較封閉，要當主持人真的非常不容易，必須讀非常多的書、學問要很廣，不可能只有顧及一個層面。」

▲▼楊謹華出席Uber One 記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲楊謹華曾拒絕「金鐘主持」內幕曝光。（圖／記者李毓康攝）

MBTI大反差！戲外全靠老公精打細算

除了聊表演，已婚的兩人還意外發現彼此的超萌共通點，那就是家中負責「精打細算」的都是老公！楊謹華笑稱，本以為自己很會管理生活，結果發現老公更愛收集各種優惠資訊、超級會比價。而黃迪揚則幽默表示：「戲裡我演壁虎，無微不至地照顧女藝人；現實中我在家比老婆還會算帳，根本是家裡的精算師！」

▲▼楊謹華出席Uber One 記者會，左為黃迪揚。（圖／記者李毓康攝）

▲（左起）黃迪揚和楊謹華在《影后》中對戲不多，但對彼此都留下好印象。（圖／記者李毓康攝）

兩人的消費習慣甚至跟自己的MBTI人格特質完全相反。身為「ENFJ」的楊謹華理應很會規劃，卻被老公吐槽花錢太隨興；而自認是「INTP」P人的黃迪揚，照理說應該很隨性，至今卻仍保持每天記帳的習慣。他笑稱老婆是家裡的執行長，自己則是總務股長，請款明細精準到個位數，甚至曾因為買一送一的優惠，一口氣買了六顆高麗菜，還樂天表示「反正不放冰箱也不會壞」。

▲▼楊謹華出席Uber One 記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲楊謹華首度跨界挑戰擔任Podcast主持人。（圖／記者李毓康攝）

經歷了愉快的主持初體驗，楊謹華坦言若未來有機會，想挑戰三五好友一起旅行的行腳類實境節目，而腦海中第一個浮現的旅伴依然是黃迪揚；至於在好姐妹「四纖女」當中，楊謹華笑認自己可能會是「最雷的」，因為旅遊風格偏向隨性派，而「計畫控」擔當，絕對非劉品言莫屬。

 

