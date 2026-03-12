銀赫認一度拒接《宇宙啦啦隊》原因曝光！　練習生苦熬6年暖心給建議

記者孟育民／台北報導

由SUPER JUNIOR銀赫主持的選秀實境節目《宇宙啦啦隊》，以選拔9位女孩成團為主軸，7日首播便空降台灣大哥大MyVideo綜藝節目榜冠軍，聲勢驚人！尤其這是銀赫首次在台灣主持綜藝節目，他坦言接到邀約時曾猶豫好幾天。銀赫與《宇宙啦啦隊》製作人B2接受MyVideo專訪時透露，當初收到提案時並沒有立刻答應，「其實是我誤會了，我以為是叫我去當啦啦隊，原來是當主持人啊，知道之後我就馬上決定接了。」一席話讓現場笑聲不斷。被問到如果真的挑戰當啦啦隊是否可行，銀赫則謙虛回應：「如果要和這群參賽者競爭，我很確定自己沒有勝算，所以不行。」





▲銀赫台灣主持首秀奪好成績。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

事實上，銀赫出身南韓造星名門「SM娛樂」，出道前歷經長達6年的練習生生活，舞蹈實力備受肯定。談到對《宇宙啦啦隊》參賽者的心理建設，他也回憶起自己的練習生時期，「很幸運的是，那段時間可能因為我的個性關係，我一直都保持很正向的心理狀態。」即使過程中有辛苦與壓力，他總是告訴自己一定會成功、一定做得到。銀赫也鼓勵參賽者：「就算遇到困難，只要堅持『我做得到』的信念，這個節目一定能讓你離夢想更近一步。」

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲銀赫談到練習生時期心路歷程。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《宇宙啦啦隊》從海選800人中挑出28位參賽者，並送往韓國進行為期1個月的密集特訓。然而節目首集就直接淘汰4人，殘酷賽制讓銀赫也忍不住驚呼：「真的很殘忍！」製作人B2透露，每次公布淘汰名單時，製作團隊其實都非常忐忑，「我們永遠都是第一個後悔的，因為每次出來的名單都讓我們出乎意料。」銀赫也坦言：「其實我心裡常常會想，希望這個選手不要被淘汰，因為她可能還沒有完全發揮。」由於錄影時也不知道接下來會發生什麼變化，「每次錄影我都很緊張，但同時也非常享受這個過程。」

▲《宇宙啦啦隊》從海選800人中挑出28位參賽者。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）