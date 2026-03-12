ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

新田真劍佑《航海王2》爆肌大兩倍
職場最討厭口頭禪第1名曝光
曾莞婷卸妝「43歲真面目現形」！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

袁惟仁 楊昇達 若綺 宋智雅 佐佐木明希 郭書瑤 翁鈺鈞 陳孟賢

銀赫認一度拒接《宇宙啦啦隊》原因曝光！　練習生苦熬6年暖心給建議

記者孟育民／台北報導

由SUPER JUNIOR銀赫主持的選秀實境節目《宇宙啦啦隊》，以選拔9位女孩成團為主軸，7日首播便空降台灣大哥大MyVideo綜藝節目榜冠軍，聲勢驚人！尤其這是銀赫首次在台灣主持綜藝節目，他坦言接到邀約時曾猶豫好幾天。銀赫與《宇宙啦啦隊》製作人B2接受MyVideo專訪時透露，當初收到提案時並沒有立刻答應，「其實是我誤會了，我以為是叫我去當啦啦隊，原來是當主持人啊，知道之後我就馬上決定接了。」一席話讓現場笑聲不斷。被問到如果真的挑戰當啦啦隊是否可行，銀赫則謙虛回應：「如果要和這群參賽者競爭，我很確定自己沒有勝算，所以不行。」

▲▼銀赫台灣主持首秀奪好成績。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲銀赫台灣主持首秀奪好成績。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

事實上，銀赫出身南韓造星名門「SM娛樂」，出道前歷經長達6年的練習生生活，舞蹈實力備受肯定。談到對《宇宙啦啦隊》參賽者的心理建設，他也回憶起自己的練習生時期，「很幸運的是，那段時間可能因為我的個性關係，我一直都保持很正向的心理狀態。」即使過程中有辛苦與壓力，他總是告訴自己一定會成功、一定做得到。銀赫也鼓勵參賽者：「就算遇到困難，只要堅持『我做得到』的信念，這個節目一定能讓你離夢想更近一步。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼銀赫台灣主持首秀奪好成績。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲銀赫談到練習生時期心路歷程。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《宇宙啦啦隊》從海選800人中挑出28位參賽者，並送往韓國進行為期1個月的密集特訓。然而節目首集就直接淘汰4人，殘酷賽制讓銀赫也忍不住驚呼：「真的很殘忍！」製作人B2透露，每次公布淘汰名單時，製作團隊其實都非常忐忑，「我們永遠都是第一個後悔的，因為每次出來的名單都讓我們出乎意料。」銀赫也坦言：「其實我心裡常常會想，希望這個選手不要被淘汰，因為她可能還沒有完全發揮。」由於錄影時也不知道接下來會發生什麼變化，「每次錄影我都很緊張，但同時也非常享受這個過程。」

▲▼銀赫台灣主持首秀奪好成績。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《宇宙啦啦隊》從海選800人中挑出28位參賽者。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

銀赫宇宙啦啦隊b2SUPER JUNIOR

推薦閱讀

嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」！泛淚說原因：真的不是因為懷孕

嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」！泛淚說原因：真的不是因為懷孕

7小時前

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！街頭緊勾男友…恩愛互動全被拍

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！街頭緊勾男友…恩愛互動全被拍

9小時前

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

3/11 16:46

快訊／五月天道歉了！取消演唱會被罵爆…緊急宣布：可免費進場

快訊／五月天道歉了！取消演唱會被罵爆…緊急宣布：可免費進場

22小時前

曾與張菲傳緋聞！「菲女郎」金元萱出事　非法經營公司遭移送檢方

曾與張菲傳緋聞！「菲女郎」金元萱出事　非法經營公司遭移送檢方

7小時前

名主持人直播失控！遭諷一句「出拳狂毆女網紅」　全場驚恐：關鏡頭

名主持人直播失控！遭諷一句「出拳狂毆女網紅」　全場驚恐：關鏡頭

8小時前

劉詩詩39歲生日「老公吳奇隆零發文」　狗仔曝夫妻婚姻現狀

劉詩詩39歲生日「老公吳奇隆零發文」　狗仔曝夫妻婚姻現狀

12小時前

新田真劍佑「超巨臂肌」瘋傳！《航海王2》爆肌大兩倍…地獄特訓曝

新田真劍佑「超巨臂肌」瘋傳！《航海王2》爆肌大兩倍…地獄特訓曝

9小時前

《單身地獄》宋智雅又翻車！　「男友用Galaxy會很煩」遭網轟

《單身地獄》宋智雅又翻車！　「男友用Galaxy會很煩」遭網轟

19小時前

汪小菲爆氣開撕張蘭！不滿兒子被當流量　怒轟：我姓汪不姓張

汪小菲爆氣開撕張蘭！不滿兒子被當流量　怒轟：我姓汪不姓張

9小時前

楊昇達慶女兒滿月　揭「曾數度阻若綺生子」感性告白：我真的很愛妳

楊昇達慶女兒滿月　揭「曾數度阻若綺生子」感性告白：我真的很愛妳

21小時前

不是許志豪！　翁鈺鈞遭直擊「與百萬鮮肉直播王」甜蜜同遊北海道畫面曝

不是許志豪！　翁鈺鈞遭直擊「與百萬鮮肉直播王」甜蜜同遊北海道畫面曝

3/11 18:41

熱門影音

Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回

Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回
王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好

王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好
陳傑憲機上廣播

陳傑憲機上廣播
Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆

Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆
陳傑憲機上吐心聲「成績沒那麼好」 「會記得感動」：幾年後再來拚

陳傑憲機上吐心聲「成績沒那麼好」 「會記得感動」：幾年後再來拚
錄節目脫口「出生在東南亞」　張凌赫轟歧視雙語道歉

錄節目脫口「出生在東南亞」　張凌赫轟歧視雙語道歉
陸元琪來了！送袁惟仁最後一程　曾傳出遭長輩禁止出席靈堂

陸元琪來了！送袁惟仁最後一程　曾傳出遭長輩禁止出席靈堂
蔡依林熬夜又恍神了？　〈天空〉.〈假裝〉分不清

蔡依林熬夜又恍神了？　〈天空〉.〈假裝〉分不清
陸元琪離開袁惟仁告別式　「在心裡跟他講了很多話」

陸元琪離開袁惟仁告別式　「在心裡跟他講了很多話」
台灣無緣晉級WBC八強　籃籃曝「機長暖心廣播」

台灣無緣晉級WBC八強　籃籃曝「機長暖心廣播」
見張蘭發出孩子照片　汪小菲怒嗆：有沒有尊重人

見張蘭發出孩子照片　汪小菲怒嗆：有沒有尊重人
袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼

袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼
許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

Ella淚曝遺憾「未見爺爺最後一面」！　曾在夢裡安慰她：我現在不痛了QQ

Ella淚曝遺憾「未見爺爺最後一面」！　曾在夢裡安慰她：我現在不痛了QQ

蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

ELLA唱〈Super Star〉掀回憶殺！　火辣透視裝＋熱舞辣翻了～

ELLA唱〈Super Star〉掀回憶殺！　火辣透視裝＋熱舞辣翻了～

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

看更多

錄節目脫口「出生在東南亞」　張凌赫轟歧視雙語道歉

即時新聞

剛剛
剛剛
15分鐘前0

銀赫認一度拒接《宇宙啦啦隊》原因曝光！　練習生苦熬6年暖心給建議

30分鐘前0

楊謹華認曾陷低潮「完全不會演戲」！　首戰主持意外抖出拒接金鐘內幕

36分鐘前0

向佐頒獎典禮「差點踢爆他頭」！　主持人認：有0.01秒是不爽的

54分鐘前0

「雪乳戰神」揭殘酷真相！郭鬼鬼轟網紅做公益蹭熱度　宣布加入災後重建

56分鐘前0

林依晨背部全裸太震撼！《同棲散策》傳尺度過大卡關　首度露面回應了

1小時前0

賈永婕情義送別大S！小S淚崩憶低潮「閉門不出」　她暖心陪伴助走出傷痛

1小時前0

他為湊錄音費「一天工作15小時」　白天當老師晚上理貨...樂團仍解散

2小時前10

方媛公開育兒日常「駁不用帶娃」　大小事全包辦：我是超人媽媽

2小時前11

《逐玉》7大看點！殺豬美人X落難侯爺先婚後愛…張凌赫病弱臉帥瘋網

2小時前1

韋汝自信是長腿美女！　吐求學心聲：都坐垃圾桶旁

讀者迴響

熱門新聞

  1. 嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」
    7小時前2221
  2. 陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！
    9小時前3827
  3. 獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身
    3/11 16:462627
  4. 快訊／五月天道歉了！緊急宣布：可免費進場
    22小時前2218
  5. 曾與張菲傳緋聞！「菲女郎」金元萱出事了
    7小時前82
  6. 名主持人直播失控！遭諷一句「出拳狂毆女網紅」　全場驚恐：關鏡頭
    8小時前202
  7. 劉詩詩39歲生日「吳奇隆零發文」
    12小時前5
  8. 新田真劍佑「超巨臂肌」瘋傳！《航海王2》爆肌大兩倍
    9小時前
  9. 《單身地獄》宋智雅又翻車「男友用Galaxy會很煩」
    19小時前62
  10. 汪小菲爆氣開撕張蘭！不滿兒子被當流量
    9小時前2
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合