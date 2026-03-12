「雪乳戰神」揭殘酷真相！郭鬼鬼轟網紅做公益蹭熱度　宣布加入災後重建

記者孟育民／台北報導

「雪乳戰神」郭鬼鬼近日宣布化身愛心大使，正式成為「災後重建小隊」的一員。面對花蓮馬太鞍溪災後重建，郭鬼鬼語重心長地直言：「流量終會枯竭，但系統性的支援才能長久。」她點出網紅生態的殘酷現實：災情初期的名人賑災作秀或許能搏版面，但話題冷卻後，現在有誰在關心災後重建的浸度。

▲郭鬼鬼宣布加入災後重建 。（圖／沐楊協會提供）

為了證明自己絕對不是來「蹭熱度」，郭鬼鬼真的把各界大咖都請出來，這些企業與夥伴不再只是螢幕上的名字，而是實實在在的行動力：他們組成救災小隊深入花蓮光復鄉清理農田、粉刷斑駁牆面；在農曆年前前往桃園嘉惠教養院陪伴身障朋友；親手包裝送給「等家寶寶」的水果，甚至到流浪動物之家捐贈飼料、擔任一日保母。

當然，身為自帶流量的「雪乳戰神」，郭鬼鬼在推動嚴肅公益之餘，也在社群媒體上大展脫口秀長才，將娛樂效果拉到滿分！她一上台就尺度大開，笑稱自己從不準備段子，因為話題總離不開她的傲人身材。帶著這份能瞬間炒熱氣氛又極具感染力的溫暖，愛心大使郭鬼鬼特別向大家呼籲：「公益不是口號，更不是為了收割流量。我很榮幸能與永豐銀行、永泰鴻建設、宣捷幹細胞生技等這麼多有責任感的企業站在一起。不要只在熱鬧時出現，受災鄉親和弱勢孩子們，更需要我們在安靜的時候伸出援手。」



