張清芳路邊巧遇大咖金曲歌王！　一開口邀當嘉賓…對方秒答應超暖

歌壇東方不敗張清芳擔任埔里基督教醫院籌建長照大樓公益大使將屆一年，正式宣布將於4月26日再攻蛋，舉辦慈善演唱會，為長照醫療籌募興建基金。

張清芳透露第一個答應來當嘉賓的就是好友庾澄慶。

張清芳坦言，這次檔期其實等了非常久，「整個2026沒有期、2027也是這樣」，突然拿到檔期又驚又喜，不過第一件事就是要解決來賓的問題，她笑說：「就像我所擔憂的，每個人手邊都有工作。」沒想到就在焦慮之際，竟然在路邊巧遇好友庾澄慶（哈林），張清芳回憶：「他是第一個答應我的人，你們知道哈林晚上是很少出門的，居然可以讓我遇到他，更感動的是他馬上一口就答應了，真的是感謝他，也感謝宇宙！」

隨著演唱會籌備推進，12位特別來賓也陸續敲定，包括張艾嘉、哈林、巫啟賢、Ella、李翊君、梁文音、許富凱、鳳小岳等重量級歌手與藝人同台；林心如、楊謹華、林熙蕾、方芳芳也將現身力，連張清芳都忍不住驚呼：「哇！這真的是前所未有的一個創舉。」

張清芳將三度攻蛋。

日前張清芳為演唱會拍攝主視覺海報，以「春神降臨」為概念，呼應這場以善意集結的慈善演出。不過拍攝當天正逢寒流來襲，張清芳身體微恙，仍敬業完成拍攝，她坦言：「其實我的部分是最小的問題，當我知道這個海報一拍下去，接下來才是重重的挑戰。」她說自己抱著迎接挑戰的心情接受這件事，也每天祈禱，希望上帝能成全這場美事。演唱會門票定於明（13日）開放富邦卡友優先購票，14日全面開賣，詳洽KKTIX。