賈永婕情義送別大S！小S淚崩憶低潮「閉門不出」　她暖心陪伴助走出傷痛

記者孟育民／台北報導

由金鐘主持人小S（徐熙娣）與派翠克領軍的《小姐不熙娣》，繼近期在信義區快閃簽名會掀起社群熱議後，今（12日）乘勝追擊錄製超重磅特輯！兩人這回直衝全台灣「離天空最近」的辦公室，驚喜突擊台北101董事長賈永婕，帶領觀眾一探台北101內的神祕場域。

▲▼《小姐不熙娣》小S特企開錄,勇闖台北101突擊最美董事長賈永婕辦公室。（圖／東森綜合台提供）





小S透露，賈永婕是她生命中最「行動派」的支柱，某次她胃痛到不知所措，賈永婕竟立刻開車「強行接送」逼她看急診。談及這份義氣，小S不禁情緒激動、當眾啜泣，賈永婕則在一旁心疼說明當時拉她一把的心情：「當時她（小S）覺得無法重回螢光幕，但我告訴她，大家期待的是真實的妳，無論如何都要回來。」

▲小S提到賈永婕情義淚崩。（圖／東森綜合台提供）



回想起人生低谷，小S忍不住再度落下眼淚，一邊拭淚邊分享，當年姊姊在國外驟逝，正在日本旅遊的賈永婕得知噩耗後，二話不說立刻趕往陪伴。甚至在小S閉門不出、情緒最消沉之際，賈永婕夫妻倆還帶著特製網子與球拍，直接在空地布置場地，硬拉著她出門打「匹克球」。談到這段被「逼」出門的往事，小S真摯地提到：「當時我一直回絕她，因為我覺得還需要更多時間，還無法走出去，最後我真的也跟著走出來，也發現運動會讓心情平復許多，變得越來越開朗。我很感謝永婕真的幫我很大的忙，一定要告訴觀眾朋友，她真的是一個很夠義氣的好朋友。」

▲小S提到低潮心路歷程。（圖／東森綜合台提供）

對此，賈永婕也感性補充：「我主要是希望能把一些不同的方式帶給她們，藉此讓她們能夠跳脫出來！」在賈永婕的陪伴與鼓勵下，小S不僅走出陰霾，後來更將匹克球推廣給徐媽，讓全家人在運動中重拾笑容。。《小姐不熙娣》外景特輯預計於4月份首播，請鎖定每週一至週五晚間10點，東森綜合32頻道。