林依晨背部全裸太震撼！《同棲散策》傳尺度過大卡關　首度露面回應了

林依晨與言承旭首度攜手合作的影集《同棲散策》，原本預計在去年與觀眾見面，至今卻依然無聲無息。據傳背後主因卡在劇中極度大膽的情慾刻畫，包含女方震撼視覺的背部全裸鏡頭，以及男方展露的精壯好身材。林依晨12日為新片《深度安靜》受訪時，低調笑答：「這部分等到之後有記者會再說吧。」

▲林依晨在新片《深度安靜》，與張孝全飾演夫妻。



暗黑新片太壓抑！林依晨喊卡秒落淚 靠走入山林排毒

《同棲散策》由於有大尺度畫面，傳出為了兼顧兩岸市場的播出規範，劇組恐怕面臨必須修剪敏感畫面的命運。而暫時拋開大尺度影集的卡關風波，林依晨今日為了全新電影《深度安靜》合體金士傑、導演沈可尚與監製瞿友寧。

這部探討婚姻與原生家庭暗黑面的大銀幕作品，其實讓她起初相當猶豫。回想接下角色的過程，她坦言花了數週才下定決心：「這劇本相對來說非常沈重，很想接但又很害怕，我記得和導演聊完離開咖啡廳的時候，腳步都是沈重的。」

▲《深度安靜》（左起）監製瞿友寧、林依晨、陳季霞、金士傑、導演沈可尚。

由於題材極度壓抑，拍攝期間她無法在鏡頭外立刻轉換情緒，甚至曾有過崩潰瞬間：「我那時候卡了後眼淚就掉下來，金老師還告訴我：『傻孩子不要這樣。』」身為大前輩的金士傑連忙提點她：「敬業跟樂趣要分開，不要讓戲劇性地對生活產生變化，」幸好當時正處於懷第二胎前的空檔，林依晨靠著親近大自然排解身心壓力，笑稱：「其實真的還好！沒有這麼不健康，我去山林間走走跳跳就好了。」

金馬7項提名抱蛋不氣餒！導演早鎖定黃金陣容

金士傑同樣曾因故事太過黑暗而一度抗拒，直言：「在我這個年紀，我是平平順順的化繁為簡單，但把我拉到那種地方，用不見光的方式，用手遮都不遮，我心裡過不去，這對我來講一點光都沒有。」

▲金士傑一度因為故事太過黑暗，想拒絕《深度安靜》的演出。

不過最終仍被角色的挑戰性折服，認為：「壞人比好人更吸引演員」。導演沈可尚則透露，在構思劇本時早已鎖定這幾位黃金卡司，特別是女主角的內在轉折，他力讚：「依晨給我的感覺就是她眼神有執念、心中藏著秘密」。

面對該片在去年金馬獎斬獲7項大獎提名卻全數落空的結果，沈可尚不諱言自己「超級失落」，坦言最遺憾無法讓辛苦的演員與幕後團隊上台領獎，也來不及公開致謝那些分享生命經歷的人，但這份失落也成了他繼續拍下去的動力。

▲《深度安靜》（左起）監製瞿友寧、導演沈可尚。

相較於導演的氣餒，演員群顯得十分豁達，金士傑霸氣表示：「一點都不失落！」林依晨也展現從容態度，強調：「反正我會待在這行一輩子，遲早會的沒關係，我覺得這個故事能鑽進多少觀眾的心裡才是最重要的。」

▲《深度安靜》陳季霞。