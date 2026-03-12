ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

新田真劍佑《航海王2》爆肌大兩倍
職場最討厭口頭禪第1名曝光
曾莞婷卸妝「43歲真面目現形」！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

袁惟仁 楊昇達 若綺 宋智雅 佐佐木明希 郭書瑤 翁鈺鈞 陳孟賢

林依晨背部全裸太震撼！《同棲散策》傳尺度過大卡關　首度露面回應了

記者蕭采薇／台北報導

林依晨與言承旭首度攜手合作的影集《同棲散策》，原本預計在去年與觀眾見面，至今卻依然無聲無息。據傳背後主因卡在劇中極度大膽的情慾刻畫，包含女方震撼視覺的背部全裸鏡頭，以及男方展露的精壯好身材。林依晨12日為新片《深度安靜》受訪時，低調笑答：「這部分等到之後有記者會再說吧。」

▲▼《深度安靜》林依晨聯訪。（圖／記者李毓康攝）

▲林依晨在新片《深度安靜》，與張孝全飾演夫妻。（圖／記者李毓康攝）

暗黑新片太壓抑！林依晨喊卡秒落淚　靠走入山林排毒

[廣告]請繼續往下閱讀...

《同棲散策》由於有大尺度畫面，傳出為了兼顧兩岸市場的播出規範，劇組恐怕面臨必須修剪敏感畫面的命運。而暫時拋開大尺度影集的卡關風波，林依晨今日為了全新電影《深度安靜》合體金士傑、導演沈可尚與監製瞿友寧。

這部探討婚姻與原生家庭暗黑面的大銀幕作品，其實讓她起初相當猶豫。回想接下角色的過程，她坦言花了數週才下定決心：「這劇本相對來說非常沈重，很想接但又很害怕，我記得和導演聊完離開咖啡廳的時候，腳步都是沈重的。」

▲▼《深度安靜》監製瞿友寧(左起)、林依晨、陳季霞、金士傑、導演沈可尚聯訪。（圖／記者李毓康攝）

▲《深度安靜》（左起）監製瞿友寧、林依晨、陳季霞、金士傑、導演沈可尚。（圖／記者李毓康攝）

由於題材極度壓抑，拍攝期間她無法在鏡頭外立刻轉換情緒，甚至曾有過崩潰瞬間：「我那時候卡了後眼淚就掉下來，金老師還告訴我：『傻孩子不要這樣。』」身為大前輩的金士傑連忙提點她：「敬業跟樂趣要分開，不要讓戲劇性地對生活產生變化，」幸好當時正處於懷第二胎前的空檔，林依晨靠著親近大自然排解身心壓力，笑稱：「其實真的還好！沒有這麼不健康，我去山林間走走跳跳就好了。」

金馬7項提名抱蛋不氣餒！導演早鎖定黃金陣容

金士傑同樣曾因故事太過黑暗而一度抗拒，直言：「在我這個年紀，我是平平順順的化繁為簡單，但把我拉到那種地方，用不見光的方式，用手遮都不遮，我心裡過不去，這對我來講一點光都沒有。」

▲▼《深度安靜》金士傑聯訪。（圖／記者李毓康攝）

▲金士傑一度因為故事太過黑暗，想拒絕《深度安靜》的演出。（圖／記者李毓康攝）

不過最終仍被角色的挑戰性折服，認為：「壞人比好人更吸引演員」。導演沈可尚則透露，在構思劇本時早已鎖定這幾位黃金卡司，特別是女主角的內在轉折，他力讚：「依晨給我的感覺就是她眼神有執念、心中藏著秘密」。

面對該片在去年金馬獎斬獲7項大獎提名卻全數落空的結果，沈可尚不諱言自己「超級失落」，坦言最遺憾無法讓辛苦的演員與幕後團隊上台領獎，也來不及公開致謝那些分享生命經歷的人，但這份失落也成了他繼續拍下去的動力。

▲▼《深度安靜》監製瞿友寧(左)、導演沈可尚(右)聯訪。（圖／記者李毓康攝）

▲《深度安靜》（左起）監製瞿友寧、導演沈可尚。（圖／記者李毓康攝）

相較於導演的氣餒，演員群顯得十分豁達，金士傑霸氣表示：「一點都不失落！」林依晨也展現從容態度，強調：「反正我會待在這行一輩子，遲早會的沒關係，我覺得這個故事能鑽進多少觀眾的心裡才是最重要的。」

▲▼《深度安靜》陳季霞聯訪。（圖／記者李毓康攝）

▲《深度安靜》陳季霞。（圖／記者李毓康攝）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

林依晨同棲散策深度安靜金士傑

推薦閱讀

嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」！泛淚說原因：真的不是因為懷孕

嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」！泛淚說原因：真的不是因為懷孕

7小時前

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！街頭緊勾男友…恩愛互動全被拍

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！街頭緊勾男友…恩愛互動全被拍

9小時前

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

3/11 16:46

快訊／五月天道歉了！取消演唱會被罵爆…緊急宣布：可免費進場

快訊／五月天道歉了！取消演唱會被罵爆…緊急宣布：可免費進場

22小時前

曾與張菲傳緋聞！「菲女郎」金元萱出事　非法經營公司遭移送檢方

曾與張菲傳緋聞！「菲女郎」金元萱出事　非法經營公司遭移送檢方

7小時前

名主持人直播失控！遭諷一句「出拳狂毆女網紅」　全場驚恐：關鏡頭

名主持人直播失控！遭諷一句「出拳狂毆女網紅」　全場驚恐：關鏡頭

8小時前

劉詩詩39歲生日「老公吳奇隆零發文」　狗仔曝夫妻婚姻現狀

劉詩詩39歲生日「老公吳奇隆零發文」　狗仔曝夫妻婚姻現狀

12小時前

新田真劍佑「超巨臂肌」瘋傳！《航海王2》爆肌大兩倍…地獄特訓曝

新田真劍佑「超巨臂肌」瘋傳！《航海王2》爆肌大兩倍…地獄特訓曝

9小時前

《單身地獄》宋智雅又翻車！　「男友用Galaxy會很煩」遭網轟

《單身地獄》宋智雅又翻車！　「男友用Galaxy會很煩」遭網轟

19小時前

汪小菲爆氣開撕張蘭！不滿兒子被當流量　怒轟：我姓汪不姓張

汪小菲爆氣開撕張蘭！不滿兒子被當流量　怒轟：我姓汪不姓張

9小時前

楊昇達慶女兒滿月　揭「曾數度阻若綺生子」感性告白：我真的很愛妳

楊昇達慶女兒滿月　揭「曾數度阻若綺生子」感性告白：我真的很愛妳

21小時前

不是許志豪！　翁鈺鈞遭直擊「與百萬鮮肉直播王」甜蜜同遊北海道畫面曝

不是許志豪！　翁鈺鈞遭直擊「與百萬鮮肉直播王」甜蜜同遊北海道畫面曝

3/11 18:41

熱門影音

Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回

Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回
王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好

王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好
陳傑憲機上廣播

陳傑憲機上廣播
Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆

Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆
陳傑憲機上吐心聲「成績沒那麼好」 「會記得感動」：幾年後再來拚

陳傑憲機上吐心聲「成績沒那麼好」 「會記得感動」：幾年後再來拚
錄節目脫口「出生在東南亞」　張凌赫轟歧視雙語道歉

錄節目脫口「出生在東南亞」　張凌赫轟歧視雙語道歉
陸元琪來了！送袁惟仁最後一程　曾傳出遭長輩禁止出席靈堂

陸元琪來了！送袁惟仁最後一程　曾傳出遭長輩禁止出席靈堂
蔡依林熬夜又恍神了？　〈天空〉.〈假裝〉分不清

蔡依林熬夜又恍神了？　〈天空〉.〈假裝〉分不清
陸元琪離開袁惟仁告別式　「在心裡跟他講了很多話」

陸元琪離開袁惟仁告別式　「在心裡跟他講了很多話」
台灣無緣晉級WBC八強　籃籃曝「機長暖心廣播」

台灣無緣晉級WBC八強　籃籃曝「機長暖心廣播」
見張蘭發出孩子照片　汪小菲怒嗆：有沒有尊重人

見張蘭發出孩子照片　汪小菲怒嗆：有沒有尊重人
袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼

袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼
許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

Ella淚曝遺憾「未見爺爺最後一面」！　曾在夢裡安慰她：我現在不痛了QQ

Ella淚曝遺憾「未見爺爺最後一面」！　曾在夢裡安慰她：我現在不痛了QQ

蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

ELLA唱〈Super Star〉掀回憶殺！　火辣透視裝＋熱舞辣翻了～

ELLA唱〈Super Star〉掀回憶殺！　火辣透視裝＋熱舞辣翻了～

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

看更多

【想被恐龍咬一口】原PO把頭伸進去...結果頭卡住機器還停住

即時新聞

剛剛
剛剛
15分鐘前0

銀赫認一度拒接《宇宙啦啦隊》原因曝光！　練習生苦熬6年暖心給建議

30分鐘前0

楊謹華認曾陷低潮「完全不會演戲」！　首戰主持意外抖出拒接金鐘內幕

36分鐘前0

向佐頒獎典禮「差點踢爆他頭」！　主持人認：有0.01秒是不爽的

54分鐘前0

「雪乳戰神」揭殘酷真相！郭鬼鬼轟網紅做公益蹭熱度　宣布加入災後重建

56分鐘前0

林依晨背部全裸太震撼！《同棲散策》傳尺度過大卡關　首度露面回應了

1小時前0

賈永婕情義送別大S！小S淚崩憶低潮「閉門不出」　她暖心陪伴助走出傷痛

1小時前0

他為湊錄音費「一天工作15小時」　白天當老師晚上理貨...樂團仍解散

2小時前10

方媛公開育兒日常「駁不用帶娃」　大小事全包辦：我是超人媽媽

2小時前11

《逐玉》7大看點！殺豬美人X落難侯爺先婚後愛…張凌赫病弱臉帥瘋網

2小時前1

韋汝自信是長腿美女！　吐求學心聲：都坐垃圾桶旁

讀者迴響

熱門新聞

  1. 嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」
    7小時前2221
  2. 陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！
    9小時前3827
  3. 獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身
    3/11 16:462627
  4. 快訊／五月天道歉了！緊急宣布：可免費進場
    22小時前2218
  5. 曾與張菲傳緋聞！「菲女郎」金元萱出事了
    7小時前82
  6. 名主持人直播失控！遭諷一句「出拳狂毆女網紅」　全場驚恐：關鏡頭
    8小時前202
  7. 劉詩詩39歲生日「吳奇隆零發文」
    12小時前5
  8. 新田真劍佑「超巨臂肌」瘋傳！《航海王2》爆肌大兩倍
    9小時前
  9. 《單身地獄》宋智雅又翻車「男友用Galaxy會很煩」
    19小時前62
  10. 汪小菲爆氣開撕張蘭！不滿兒子被當流量
    9小時前2
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合